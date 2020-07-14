因為一封信 蘇貞昌專程到宜蘭搭帆船圓海洋之子夢

宜蘭縣岳明國小「樂觀小帆手．海洋台灣夢」帆船繞島，今天上午10點在蘇澳港13號碼頭啟航，展開27天共1500公里航行，小學生首度駕馭國內最大34噸級重型帆船「光腳號」完成夢想，成為國內青少年駕馭帆船繞航台灣本島與重要離島的創舉。

孩子們為了這趟航行，事前做足了功課，希望獲得各界支持鼓勵，六年忠班學生蕭杬霳鼓起勇氣，寫信給行政院長蘇貞昌，邀請院長前來見證他們多年來所學到的海洋教育，信中並說明航行目的是為了拜訪部分學校，共同守護這片海洋並且知道海洋的重要，所以邀請院長參加「樂觀小帆手．海洋台灣夢」啟航， 另外二年忠班學生也寫信邀請教育部長潘文忠。

蘇貞昌被小學生的勇氣及夢想所感動，今天專程到宜蘭陪孩子出海，給予最大鼓勵。上午航程由校長黃建榮領軍，院長、部長及縣長林姿妙會與4名學生搭乘「光腳號」出港後，在近海體驗繞行一公里再回航。

接著小小帆手會以逆時針方向，經過龜山島、基隆嶼、馬祖、金門、澎湖、七美、小琉球、蘭嶼、綠島，最終返回蘇澳港，32多名岳明國小學生採三航段方式，接力圓夢，預計停靠7個據點，拜訪學校並交流。