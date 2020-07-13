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畢典遇空襲！日本奶奶等了75年 回母校領畢業證書圓夢

中央社 / 台北13日電
台北市私立靜修中學日籍校友川瀨富子今年高齡91歲，75年前因戰爭無法領取畢業證書，13日她應邀回母校話當年，並獲校方頒發紀念版畢業證書，一圓畢業夢。圖／台北市私立靜修中學提供
台北市私立靜修中學日籍校友川瀨富子今年高齡91歲，75年前因戰爭無法領取畢業證書，13日她應邀回母校話當年，並獲校方頒發紀念版畢業證書，一圓畢業夢。圖／台北市私立靜修中學提供

台北市私立靜修中學擁有百年歷史，其中，91歲日籍校友川瀨富子，因二戰緣故無法領取畢業證書，耿耿於懷，今天終於領取遲來的畢業證書，開心不已。

靜修中學成立於1916年，歷史悠久，也是台灣第一所由天主教創辦的女中，不過，因應少子化及性平觀念，2007年起國中部開始招收男生，今年1月也正式更名為靜修中學。

由於靜修女中歷史逾百年，校長蔡英華告訴中央社記者，已頒發畢業證書給當年因戰爭而無法領有畢業證書的校友，今天再頒發給川瀨富子，她笑說，「要一圓川瀨奶奶的畢業夢」。

蔡英華說，川瀨富子父親是台灣人、母親是日本人，1929年生於日本廣島吳市，6歲起在台灣生活，並在前身為台北壽小學的西門國小就讀，畢業後進入靜修女中。

她表示，川瀨富子原名是賴富子，戰爭期間改名為川瀨富子，1945年3月在畢業典禮時遇到空襲，全校躲進防空洞中，之後日本戰敗，川瀨富子也返回日本，後因丈夫工作關係移居澳門，10年前搬到台灣。

蔡英華表示，在校友蔡亞璇及政大日本留學生權田猛資牽線下，校方才知道川瀨富子對於沒有領到畢業證書耿耿於懷，今天特地邀請川瀨富子回母校話當年，並特地頒發紀念版畢業證書。

蔡英華說，校史悠久，早期記載學籍的紙張相當薄，為免損壞，必須戴上手套翻找，再進行套印，因此，畢業證書的紙張雖然新穎，但格式與當年相同，校長也是當年的校長鈴木讓三郎。

蔡英華笑說，川瀨富子的妹妹、婆婆都是靜修畢業，因此，川瀨富子對學校有深厚情感，連學費多少都還記得。

台北市私立靜修女中歷史逾百年，校長蔡英華（右）13日頒發畢業證書給當年因戰爭而無法領取證書的校友、91歲日籍奶奶川瀨富子（左），蔡英華說，「要一圓川瀨奶奶的畢業夢」。圖／台北市私立靜修中學提供
台北市私立靜修女中歷史逾百年，校長蔡英華（右）13日頒發畢業證書給當年因戰爭而無法領取證書的校友、91歲日籍奶奶川瀨富子（左），蔡英華說，「要一圓川瀨奶奶的畢業夢」。圖／台北市私立靜修中學提供

台北市私立靜修中學日籍校友川瀨富子現年高齡91歲，當年因戰爭無法領取畢業證書，如今終於一圓畢業夢，校方特地印製紀念版證書給她，雖然紙張新穎，但格式皆與當年相同。圖／台北市私立靜修中學提供
台北市私立靜修中學日籍校友川瀨富子現年高齡91歲，當年因戰爭無法領取畢業證書，如今終於一圓畢業夢，校方特地印製紀念版證書給她，雖然紙張新穎，但格式皆與當年相同。圖／台北市私立靜修中學提供

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