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教育部補助4300萬 成立智慧機械人才培育中心

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
教育部宣布，補助4300萬元給勤益科技大學設立的「智慧機械關鍵模組試量產與測試技術研發及人才培育類產線基地」今天正式落成啟用，成為國內資源最豐沛的智慧機械專業技術人才培育基地。圖／教育部提供
教育部宣布，補助4300萬元給勤益科技大學設立的「智慧機械關鍵模組試量產與測試技術研發及人才培育類產線基地」今天正式落成啟用，成為國內資源最豐沛的智慧機械專業技術人才培育基地。圖／教育部提供

教育部宣布，補助4300萬元給勤益科技大學設立的「智慧機械關鍵模組試量產與測試技術研發及人才培育類產線基地」今天正式落成啟用，成為國內資源最豐沛的智慧機械專業技術人才培育基地。

勤益科大是我國大專校院中唯一擁有工具機教學大樓的學校，教育部以其作為智慧機械產業人才孕育中心，透過「優化技職校院實作環境計畫」補助4300萬元經費，協助學校打造智慧關鍵模組產品類生產線基地，落實政府人才本土化的目標。

智慧機械關鍵模組類產業基地包含智慧製造與加工產線、關鍵模組組裝產線、精密量測系統與2間專業工具機實驗室。為強化學生實務操作能力，勤益科大目前已與修平科大、建國科大及南開科大等夥伴學校，以及法人機構和在地產業攜手合作，共同發展培育智慧機械產業所需專業人才。

教育部自2018年開始，已經陸續完成食品安全、太陽光電、CNC工具機切削技術、電路板設計與製造、智慧扣件生產技術、高齡長照及多媒體遊戲設計、循環水資源等區域型人才培育場域，未來也將持續在各重點領域為產業培育優質人才，以銜接產業升級速度，達到「為學生找到未來、讓工作找到人才」的產學雙贏目標。

教育部

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