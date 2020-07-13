快訊

由漢光操演溺水事故，看演習訓練與部隊安全間之抉擇

港湖女神意外曝光賴品妤性感中空照 網驚「腰到底多細？」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【108課綱周年】莊福泰：教改動力來自孩子的改變

聯合報 / 記者洪欣慈／專題即時報導
鼓山高中自然課，學生聚精會神觀察蠟燭的光與熱變化。記者劉學聖／攝影
鼓山高中自然課，學生聚精會神觀察蠟燭的光與熱變化。記者劉學聖／攝影

高雄市鼓山高中的自然科課堂，校長莊福泰帶著學生做蠟燭燃燒實驗，留給學生足夠的時間去觀察、討論蠟燭的光和熱，再讓學生發表觀察到的心得。或許比過去課本教學更花時間，但從討論的熱烈程度，可以感受到學生更有學習動力。「看到孩子改變，是老師做教育改革最重要的動力來源」。

108課綱上路周年，鼓山高中校長莊福泰觀察，過去課綱改過無數次，但這一次的108課綱，是有史以來最被教學現場執行的一套課綱，「以學生為中心的學習」不再只是口號，而是第一線教師正在實踐的精神。

以鼓山高中為例，學校為設有國中部的完全中學，學生家庭社經地位普遍弱勢，學生的生活經驗少、學習動機低落，新課綱著重生活情境的素養教學，對鼓山高中學生而言，最需要的是先擁有感受生活、觀察周圍環境的能力，提升生活經驗與感受力，才有辦法談「生活情境」。

學校在新課綱鬆綁課程的契機下，優先規劃與開設的課程是「五感開發」，各科教師共編教材，帶孩子用身體去感受環境，躺在草地、以氣味感受校園裡的花草樹木，再由老師引導，教孩子如何用文字、語言、圖像表達感受。因為課程有趣，學生不再遲交作業；對文字和語言的運用能力提升，學生的閱讀力也因此強化。

「規劃這些課，是希望提升學生的學習能力，這些能力可以再遷移到學科」。莊福泰說，老師實施新課綱時，一開始一定會擔心學科時數減少，影響學生的成績，但每個學生的狀態不同，對弱勢孩子而言，若能把學習能力學好，有助於增加成就感和學習動機。例如自然科的蠟燭燃燒課程，就會用到孩子在五感課程中學習到的觀察力。

莊福泰說，這次課綱與以往教改不同，以前都是制度先行，但沒有花太多心力去改革教師教學，對老師而言，過去讓孩子重覆練習的教學方法確實有效提升成績，考試考比較好，但看不到孩子被封閉的天賦才能，「例如好奇心，每個人與生俱來，但到國高中就漸漸消失」，這次課綱很用力推動教師改變，但撼動長年的教育價值觀需要時間，要慢慢來，不能操之過急。

他觀察，過去教改的理念，從理論到實踐的過程中往往有落差，但這次推動108課綱，老師研習的模式改變了，過去在校進修，教師上完後不知如何下手實踐，成效不大；後來採取工作坊，每個學校學生特質都不同，也很難落實於各校，再之後發展教師社群，已經漸有成效，新課綱推動有經驗的教師入校陪伴，對學校而言幫助很大，也是教學現場現在極需要的引導與資源。

身為校長，莊福泰也需要面對家長的焦慮和擔心。莊福泰認為，家長不像第一線教師實際操作課程，獲得的教改訊息往往較片面，「焦慮是必然的」，家長最關心學生在學校設計的課程裡可以學到什麼、是否真的有效，學校每次開家長會，都會盡量和家長溝通課程設計的方式、目的，孩子的課堂成果也會回饋給家長。

「很多家長的眼光不會那麼短淺，家長當然重視升學，但也會關心孩子未來該具備什麼樣的能力。」莊福泰說，家長不理解時會緊張，但當理解之後，往往會支持學校。

「社會共同學習，造就了這部新課綱」。莊福泰說，108課綱實施一年下來，逐漸看到現場在改變，「需要大家一起努力」，現場一定會有還在觀望的教師，這些教師還是認真教學、關心孩子，只是教育哲學與新課綱不見得完全相同，需要給教師們時間。

108課綱

延伸閱讀

【108課綱調查1】半數學校師資不足 血汗教學磨光教師熱情

108課綱調查／上路周年 逾6成沒聽過新課綱

108課綱調查／該教的還是要教…彈性課變相綁學科

108課綱調查／要共同備課…資深師快退休難適應

相關新聞

畢典遇空襲！日本奶奶等了75年 回母校領畢業證書圓夢

台北市私立靜修中學擁有百年歷史，其中，91歲日籍校友川瀨富子，因二戰緣故無法領取畢業證書，耿耿於懷，今天終於領取遲來的畢...

【108課綱周年】莊福泰：教改動力來自孩子的改變

高雄市鼓山高中的自然科課堂，校長莊福泰帶著學生做蠟燭燃燒實驗，留給學生足夠的時間去觀察、討論蠟燭的光和熱，再讓學生發表觀...

教育部補助4300萬 成立智慧機械人才培育中心

教育部宣布，補助4300萬元給勤益科技大學設立的「智慧機械關鍵模組試量產與測試技術研發及人才培育類產線基地」今天正式落成...

流標11次！屏東縣北葉國小新建幼兒園與共讀站 今動土

屏東縣瑪家鄉北葉國小新建幼兒園暨社區工讀站工程，歷經11次流標，終於在今年4月下旬招標成功，今舉行動土典禮，工期360天，預計明年7月完工。屏東縣長潘孟安說，瑪家鄉的公幼比例是全屏東縣最高鄉鎮市，高達7成，包括有鄉立托兒所、長治百合國小、佳義國小與北葉國小等，未來持續朝幼兒托育公共化為目標。

台中市幼托倍增 民代要求市府清查學校閒置空間

台中市政府推動公托倍增計畫，西屯區首座社區公共托育家園上午剪綵揭幕。市長盧秀燕說，這是上任以來推動設立的第7處，本屆任內還會增至50處，比上屆市長10倍增。但是藍綠市議員致詞時都提醒，以目前的社會需求而言，公托的比例都仍太低。

台中清水國小奪首屆國小世界盃足球賽冠軍 地方歡慶

教育部體育署主辦、迷你足球協會承辦的「第一屆國民小學世界盃全國足球賽」，經過3天的對戰，台中清水國小榮獲今年冠軍，消息昨晚傳回，清水人歡騰慶賀，還有餐飲商家因為高興，讓清水國小學生用餐打折，清水小鎮臉書昨晚已有多人貼文恭賀，分享當地人的喜悅。

港生專案慢半拍 大學等不到公文

「港版國安法」通過後，香港政局動盪，不少港生轉盼來台就學。但今年港生聯招早已放榜，教育部月前表示，研擬依去年十一月反送中...

大學高中職爭設電競科系 學者家長看法不一

中部地區不少大學或科大、高中職近年爭相開設電競科系或設置電競社團，看好電競產業發展，但有教育界人士認為，狂設電競科系、學...

新北國中教甄直播抽評審 確保公正公開

新北市109學年度國民中學教師甄選於今上午於福和國中及永平高中登場，共有263名考生報名，今年更首度於「新北學Bar」粉...

國安法爭議大批港生想來台 教部「港生專案」卻難產

「港版國安法」通過後，香港政局動盪，不少港生轉向盼來台就學。但今年港生聯招早已放榜，教育部月前表示，研擬依去年11月反送...

蘇揆冷氣政策遭批「家天下」 蘇巧慧：冷氣是給全國孩子

行政院長蘇貞昌宣布全國中小學兩年內裝冷氣，並稱在家經常聽女兒蘇巧慧建議，惹來同黨的台北市議員王世堅痛批，聽不到人民的聲音，卻說女兒私下建議，根本變成「家天下」。對此蘇巧慧今表示，任何政策跟談話，都是從自己的生活經驗出發，也是從地方民情反應，「冷氣政策是給全國孩子的，他也講到我們家自己的心情，就是這麼簡單而已。」

提升學習品質 教育部培育樂齡中心專業講師

各地樂齡學習中心的課程不再只是唱歌、跳舞，而是更具知識性及專業性。教育部近日修正「推動樂齡學習專業人員培訓要點及實施計畫」，與專業大學及地方政府攜手培訓樂齡學習講師，以提供長者更好的教學品質。

熱門新聞

大學畢業就考公營企業會後悔嗎？ 過來人心聲揭現實面

108課綱調查／課綱很理想 配套沒跟上 淪血汗教學

108課綱調查／上路周年 逾6成沒聽過新課綱

108課綱調查／要共同備課…資深師快退休難適應

兒期末考試數學遭扣14分 爸反讚天才想裱框

港生專案慢半拍 大學等不到公文

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。