【108課綱周年】莊福泰：教改動力來自孩子的改變

高雄市鼓山高中的自然科課堂，校長莊福泰帶著學生做蠟燭燃燒實驗，留給學生足夠的時間去觀察、討論蠟燭的光和熱，再讓學生發表觀察到的心得。或許比過去課本教學更花時間，但從討論的熱烈程度，可以感受到學生更有學習動力。「看到孩子改變，是老師做教育改革最重要的動力來源」。

108課綱上路周年，鼓山高中校長莊福泰觀察，過去課綱改過無數次，但這一次的108課綱，是有史以來最被教學現場執行的一套課綱，「以學生為中心的學習」不再只是口號，而是第一線教師正在實踐的精神。

以鼓山高中為例，學校為設有國中部的完全中學，學生家庭社經地位普遍弱勢，學生的生活經驗少、學習動機低落，新課綱著重生活情境的素養教學，對鼓山高中學生而言，最需要的是先擁有感受生活、觀察周圍環境的能力，提升生活經驗與感受力，才有辦法談「生活情境」。

學校在新課綱鬆綁課程的契機下，優先規劃與開設的課程是「五感開發」，各科教師共編教材，帶孩子用身體去感受環境，躺在草地、以氣味感受校園裡的花草樹木，再由老師引導，教孩子如何用文字、語言、圖像表達感受。因為課程有趣，學生不再遲交作業；對文字和語言的運用能力提升，學生的閱讀力也因此強化。

「規劃這些課，是希望提升學生的學習能力，這些能力可以再遷移到學科」。莊福泰說，老師實施新課綱時，一開始一定會擔心學科時數減少，影響學生的成績，但每個學生的狀態不同，對弱勢孩子而言，若能把學習能力學好，有助於增加成就感和學習動機。例如自然科的蠟燭燃燒課程，就會用到孩子在五感課程中學習到的觀察力。

莊福泰說，這次課綱與以往教改不同，以前都是制度先行，但沒有花太多心力去改革教師教學，對老師而言，過去讓孩子重覆練習的教學方法確實有效提升成績，考試考比較好，但看不到孩子被封閉的天賦才能，「例如好奇心，每個人與生俱來，但到國高中就漸漸消失」，這次課綱很用力推動教師改變，但撼動長年的教育價值觀需要時間，要慢慢來，不能操之過急。

他觀察，過去教改的理念，從理論到實踐的過程中往往有落差，但這次推動108課綱，老師研習的模式改變了，過去在校進修，教師上完後不知如何下手實踐，成效不大；後來採取工作坊，每個學校學生特質都不同，也很難落實於各校，再之後發展教師社群，已經漸有成效，新課綱推動有經驗的教師入校陪伴，對學校而言幫助很大，也是教學現場現在極需要的引導與資源。

身為校長，莊福泰也需要面對家長的焦慮和擔心。莊福泰認為，家長不像第一線教師實際操作課程，獲得的教改訊息往往較片面，「焦慮是必然的」，家長最關心學生在學校設計的課程裡可以學到什麼、是否真的有效，學校每次開家長會，都會盡量和家長溝通課程設計的方式、目的，孩子的課堂成果也會回饋給家長。

「很多家長的眼光不會那麼短淺，家長當然重視升學，但也會關心孩子未來該具備什麼樣的能力。」莊福泰說，家長不理解時會緊張，但當理解之後，往往會支持學校。

「社會共同學習，造就了這部新課綱」。莊福泰說，108課綱實施一年下來，逐漸看到現場在改變，「需要大家一起努力」，現場一定會有還在觀望的教師，這些教師還是認真教學、關心孩子，只是教育哲學與新課綱不見得完全相同，需要給教師們時間。