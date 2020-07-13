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暑期校園營隊訪觀光工廠、休閒農場 鄭文燦：補助1萬元

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（右一）宣布暑期營隊2108梯次超過5萬4500個名額，5400個名額優先免費弱勢學生參與，鼓勵學校戶外教學營隊補助1萬元。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右一）宣布暑期營隊2108梯次超過5萬4500個名額，5400個名額優先免費弱勢學生參與，鼓勵學校戶外教學營隊補助1萬元。記者曾增勳／攝影

今年暑假自15日起展開，桃園市教育局今天下午在蘆竹區大竹國小舉辦暑期青少年休閒育樂活動記者會，市長鄭文燦表示，暑假縮短為6週，今年各校暑期營隊共2108梯次超過5萬4500個名額，其中5400個名額優先免費弱勢學生參與，為鼓勵學校戶外教學營隊，他宣布各校戶外教學營隊前往休閒農場或觀光工廠參訪，預計200個營隊每隊由農業局補助1萬元。

因應暑假到來，桃園市府教育局推動各校開辦學生暑期營隊，推出藝文、體育、科學、休閒、服務、電腦6大領域營隊，總共2108梯次、超過5萬4500個名額，其中國中技藝育樂營提供31個營隊給國小學生報名，芭里國小推出鼓動心弦育樂營，東加王國學生呂璿、呂澄、呂行3姊弟連續多年參加該營隊，熟練非洲鼓敲打、加上烏克麗麗和弦聲音，姊弟3人與鄭文燦一起表演敲打非洲鼓，演出節奏律動弦律，還有新埔國小今年推出說唱藝術育樂營，讓學一體驗相聲正音和台風。

鄭文燦表示，今年暑假縮短，氣溫炎熱，有的家長忙碌，將孩子放在補習班，暑假讓孩子壓得喘不過氣，今年各校推出暑期營隊多，他主張各校暑假作業愈少愈好，讓學生放心、安心參加營隊，希望學生盡量參加學校營隊。

他宣布，為鼓勵學校戶外教學營隊盡量去參觀休閒農場、觀光工廠，只要在防疫安全做得好，可增戶外教學活動，各校戶外教學營隊只要前往休閒農場或觀光工廠，另補助1萬元參觀費用，降低營隊負擔，經費由農業局補助，預定補助200個營隊，超過將加碼辦理。

桃園市長鄭文燦（右二）在芭里國小的東加王國學生呂澄（左二）「指導」下，一起表演非洲鼓敲打律動。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右二）在芭里國小的東加王國學生呂澄（左二）「指導」下，一起表演非洲鼓敲打律動。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右一）宣布暑期營隊2108梯次超過5萬4500個名額，5400個名額優先免費弱勢學生參與，鼓勵學校戶外教學營隊補助1萬元。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右一）宣布暑期營隊2108梯次超過5萬4500個名額，5400個名額優先免費弱勢學生參與，鼓勵學校戶外教學營隊補助1萬元。記者曾增勳／攝影

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