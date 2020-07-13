流標11次屏東縣北葉國小新建幼兒園與共讀站今動土
屏東縣瑪家鄉北葉國小新建幼兒園暨社區工讀站工程，歷經11次流標，終於在今年4月下旬招標成功，今舉行動土典禮，工期360天，預計明年7月完工。屏東縣長潘孟安說，瑪家鄉的公幼比例是全屏東縣最高鄉鎮市，高達7成，包括有鄉立托兒所、長治百合國小、佳義國小與北葉國小等，未來持續朝幼兒托育公共化為目標。
北葉國小新建幼兒園暨社區共讀站工程，106年規畫建置，流標11次，終於在今年4月下旬招標成功。教育處指出，多次流標主要因為施作繁雜，要兩階段施作，因為位置靠近邊坡旁，要先施作水土保持工程，再施作新建教室工程，降低廠商投標意願。
屏東縣府教育處指出，瑪家鄉現住人口數中，2到5歲幼兒有315人，瑪家鄉公共化幼兒園核定招收數228人（北葉國小附幼45人、長榮百合國小附幼30人、佳義國小附幼68人、美園社區互助教保服務中心45人、瑪家鄉立幼兒園40人），瑪家鄉公共化幼兒園比例已達7成。
縣政考量北葉國小附幼教室緊鄰邊坡有危險之虞，向教育部爭取新建幼兒園園舍經費，另為建構學校與社區共學平台，增加居民（親子、幼兒、青少年與中高齡者）的互動學習，使學校成為社區民眾生活之支持據點，屏東縣政府積極向教育部申請107-109年度「校園社區化改造計畫-擴建教室提供各類服務」前瞻計畫經費。
教育處指出，北葉國小新建幼兒園暨社區共讀站工程總工程經費為3223萬元，北葉國小附設幼兒園110學年度核定招收3-5歲2班60人，園舍以一層樓的建築主體，有8間教室（幼兒園6間，共讀站2間），由聯合打開建築師事務所設計監造，柏億營造工程股份有限公司承包施作，預計360個工作天竣工，預計在110年7月竣工。
北葉國小指出，建築規畫設計以文化扎根、全人教育為主軸，提供幼兒具有在地文化傳承及五育均衡發展的教保環境，讓家長能兼顧職場及育兒需求，並為原鄉地區的文化與教育發展奠定良好的基礎。
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