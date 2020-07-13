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流標11次屏東縣北葉國小新建幼兒園與共讀站今動土

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安今出席瑪家鄉北葉國小新建幼兒園暨社區工讀站工程動土奠基典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今出席瑪家鄉北葉國小新建幼兒園暨社區工讀站工程動土奠基典禮。記者劉星君／攝影

屏東縣瑪家鄉北葉國小新建幼兒園暨社區工讀站工程，歷經11次流標，終於在今年4月下旬招標成功，今舉行動土典禮，工期360天，預計明年7月完工。屏東縣長潘孟安說，瑪家鄉的公幼比例是全屏東縣最高鄉鎮市，高達7成，包括有鄉立托兒所、長治百合國小、佳義國小與北葉國小等，未來持續朝幼兒托育公共化為目標。

北葉國小新建幼兒園暨社區共讀站工程，106年規畫建置，流標11次，終於在今年4月下旬招標成功。教育處指出，多次流標主要因為施作繁雜，要兩階段施作，因為位置靠近邊坡旁，要先施作水土保持工程，再施作新建教室工程，降低廠商投標意願。

屏東縣府教育處指出，瑪家鄉現住人口數中，2到5歲幼兒有315人，瑪家鄉公共化幼兒園核定招收數228人（北葉國小附幼45人、長榮百合國小附幼30人、佳義國小附幼68人、美園社區互助教保服務中心45人、瑪家鄉立幼兒園40人），瑪家鄉公共化幼兒園比例已達7成。

縣政考量北葉國小附幼教室緊鄰邊坡有危險之虞，向教育部爭取新建幼兒園園舍經費，另為建構學校與社區共學平台，增加居民（親子、幼兒、青少年與中高齡者）的互動學習，使學校成為社區民眾生活之支持據點，屏東縣政府積極向教育部申請107-109年度「校園社區化改造計畫-擴建教室提供各類服務」前瞻計畫經費。

教育處指出，北葉國小新建幼兒園暨社區共讀站工程總工程經費為3223萬元，北葉國小附設幼兒園110學年度核定招收3-5歲2班60人，園舍以一層樓的建築主體，有8間教室（幼兒園6間，共讀站2間），由聯合打開建築師事務所設計監造，柏億營造工程股份有限公司承包施作，預計360個工作天竣工，預計在110年7月竣工。

北葉國小指出，建築規畫設計以文化扎根、全人教育為主軸，提供幼兒具有在地文化傳承及五育均衡發展的教保環境，讓家長能兼顧職場及育兒需求，並為原鄉地區的文化與教育發展奠定良好的基礎。

屏東縣長潘孟安今出席瑪家鄉北葉國小新建幼兒園暨社區工讀站工程動土奠基典禮，北葉國小學童們演唱歌曲。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今出席瑪家鄉北葉國小新建幼兒園暨社區工讀站工程動土奠基典禮，北葉國小學童們演唱歌曲。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今出席瑪家鄉北葉國小新建幼兒園暨社區工讀站工程動土奠基典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今出席瑪家鄉北葉國小新建幼兒園暨社區工讀站工程動土奠基典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今出席瑪家鄉北葉國小新建幼兒園暨社區工讀站工程動土奠基典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今出席瑪家鄉北葉國小新建幼兒園暨社區工讀站工程動土奠基典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今出席瑪家鄉北葉國小新建幼兒園暨社區工讀站工程動土奠基典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今出席瑪家鄉北葉國小新建幼兒園暨社區工讀站工程動土奠基典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今出席瑪家鄉北葉國小新建幼兒園暨社區工讀站工程動土奠基典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今出席瑪家鄉北葉國小新建幼兒園暨社區工讀站工程動土奠基典禮。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 幼兒園 建築

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