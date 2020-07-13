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台中市幼托倍增 民代要求市府清查學校閒置空間

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
台中市議員楊正中建議市長盧秀燕應派副市長「清查」各學校閒置空間。記者黃寅／攝影
台中市議員楊正中建議市長盧秀燕應派副市長「清查」各學校閒置空間。記者黃寅／攝影

台中市政府推動公托倍增計畫，西屯區首座社區公共托育家園上午剪綵揭幕。市長盧秀燕說，這是上任以來推動設立的第7處，本屆任內還會增至50處，比上屆市長10倍增。但是藍綠市議員致詞時都提醒，以目前的社會需求而言，公托的比例都仍太低。

國民黨市議員楊正中致詞時建議「清查」各學校閒置空間，他說，感謝大鵬國小提供場地，讓西屯區首座公托得以成立，但事實上很多校長都不願意把閒置空間拿出來，大鵬國小是拋磚引玉，大家應見賢思齊；建議市長應派一位副市長清查各學校，一定有閒置空間；市長的倍增（應為10倍增）計畫一定會加速完成。

民進黨市議員陳淑華指出，她看了社會局的報告，即使西屯增加兩處公托中心，但0到2歲的幼兒有3500人，比率不到0.8%，全台中市目前也不到0.57%，比率都太低，也還有很大的成長空間。

盧秀燕說，市府仍在積極尋找適當的閒置處所成立公托中心，但學校不是唯一。在場的教育局人員也說，盤點閒置空間一直在進行，且教育局會派督學直接去學校了解。

社會局也預告今年在東勢、南屯、大雅、后里、北屯、龍井等地設立，打造友善的托育環境，創造台中幸福城市。

這處公托中心利用大鵬國小的閒置教室設置，上午由市長盧秀燕、社會局局長彭懷真、大鵬國小校長呂孝修和地方市議員、里長多人共同剪綵啟用；將以類家庭照護模式，由4名專業托育人員照顧12小朋友，能像在家一樣得到完善照顧。

公托中心每月收費10000元，收托時間為周一至周五上午8點到下午6點，同時協助家長申請托育費用補助。凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，且父母或監護人一方設籍於本市都可提出申請，並在15日起開放報名，洽詢電話04，22959018。

台中市政府推動公托倍增計畫，西屯區首座社區公共托育家園上午剪綵揭幕。記者黃寅／攝影
台中市政府推動公托倍增計畫，西屯區首座社區公共托育家園上午剪綵揭幕。記者黃寅／攝影
台中市政府推動公托倍增計畫，西屯區首座社區公共托育家園上午剪綵揭幕。記者黃寅／攝影
台中市政府推動公托倍增計畫，西屯區首座社區公共托育家園上午剪綵揭幕。記者黃寅／攝影

托育 盧秀燕 台中市

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