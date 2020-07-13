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台中清水國小奪首屆國小世界盃足球賽冠軍 地方歡慶

聯合報 / 記者游振昇／即時報導
台中市清水國小奪第一屆國小世界盃全國足球賽冠軍。圖／校方提供
台中市清水國小奪第一屆國小世界盃全國足球賽冠軍。圖／校方提供

教育部體育署主辦、迷你足球協會承辦的「第一屆國民小學世界盃全國足球賽」，經過3天的對戰，台中清水國小榮獲今年冠軍，消息昨晚傳回，清水人歡騰慶賀，還有餐飲商家因為高興，讓清水國小學生用餐打折，清水小鎮臉書昨晚已有多人貼文恭賀，分享當地人的喜悅。

第一屆的比賽，全國22縣市共有400多隊報名，從5月開打，因受疫情影響，總決賽延至7月10日才舉辦；台中市清水國小一路過關斬將，闖入最後冠軍戰，校方表示，全隊將士用命下，團結合作，奪得金盃，另外在個人獎項中，蔡鎰澤同學獲選「最有價值球員」（MVP），而「金手套」獎，則由當家門將陳立鈞同學獲獎，三喜臨門。

學校表示，能贏得這次比賽，是天時、地利、人和皆俱備，冠軍戰比賽時間在下午4點開打，這時間洽是選手們每天頂著烈日，揮汗練習的時間，在這個時間比賽，常是小朋友潛力最能發揮的時刻；人和方面，選手是同班的同學，平日就生活、學習在一起，因此彼此間的默契十足，大部份球員自幼兒園時期就跟著唐駿榮、張禾諭兩位教練練球，長期下來，教練與球員間培養了高度的信任感，因此全隊能上下一心；總決賽雖遠在台北進行，但學校選手的父母親、家人們都暫時放下手邊工作，從台中趕到台北為小朋友加油打氣，啦啦隊氣勢驚人，振奮全隊的士氣。

清水國小校長洪瑞佑表示，這份榮耀是學校教練終年無休指導，家長長期陪伴及無私奉獻的結果；教育局同意讓學校設立體育班，長期挹注資源，聘請專業教練，讓這群愛運動、愛踢球的學童有更多的時間練球。教育部體育署辦理這次賽事並補助比賽的相關經費，都是成就這群孩子夢想的幕後推手。

他希望未來能幫助學校改善球場品質及週邊硬體設備，讓清水這文化小鎮，將來也是足球發展的重鎮，讓更多愛踢球、有夢想的孩子到這裡來追球。

台中市清水國小奪第一屆國小世界盃全國足球賽冠軍。圖／校方提供
台中市清水國小奪第一屆國小世界盃全國足球賽冠軍。圖／校方提供

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