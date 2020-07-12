國安法爭議大批港生想來台 教部「港生專案」卻難產

「港版國安法」通過後，香港政局動盪，不少港生轉向盼來台就學。但今年港生聯招早已放榜，教育部月前表示，研擬依去年11月反送中模式，啟動專案協助港生來台；不少大學也為「二次港生聯招」預作準備。但眼看新學期將至，教育部卻始終未公布專案辦法，大學望穿秋水等不到一紙公文。

各大學海外聯招每年9至10月起跑，109學年度共提供1萬5445個名額，但最大宗管道「個人申請」已於3月放榜。目前港生要來台，只能報考有「單招」管道入學的大學，但教育部統計，全台上百間大學，現僅26校單招管道未截止，多數前段班學校皆已結束招生。

不過，教育部6月曾公開承諾，去年反送中事件後，曾啟動專案，讓各大學緊急接收港生；今年國安法通過，研擬二度啟動專案，協助港生來台修讀學位，且招生名額不受外加10％的上限。不少大學聞訊後，也為「二次港生聯招」盤點名額，但如今暑假都開始了，卻等不到教育部兌現政策。

清大教務長焦傳金表示，該校3月聯招後，仍有約100個港生缺額，且單招也截止了。「港版國安法」事件來得遲，不少港生如今想報考、招生大門卻已關上，大學端希望教育部規劃二次聯招，卻因疫情、邊境管制，至今沒有「積極推動」而延宕至此。

實踐大學校長陳振貴也說，多數大學在海外聯招階段，名額都有剩餘，站在招生的立場，各大學都願意進行二次聯招，盡可能利用境外生名額，以度過國內少子化危機，「但要等教育部正式來文」。但目前只見教育部在報章雜誌承諾，實質上卻是「癡癡的等，等不到公文」。

目前海聯會統計，今年1萬5445個名額，預計至7月底分發約6000名額，等於有近萬名額沒使用。一位不具名在台港生表示，不少學弟妹因國安法事件，盼來台就學，但「單招選項剩不多」，尤其前段班學校都早已截止招生。

對此，教育部表示，截至7月8日仍在辦理單招的學校有26校，一般大學及科大約各占半數，且學士班名額仍有近5000名、碩博士班近1000名，教育部正規劃請辦理單招的大學延長報名時間，提供有意來台就學的港生報考。