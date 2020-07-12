25％成人缺乏學習興趣 教育部培育樂齡中心專業講師

各地樂齡學習中心的課程不再只是唱歌、跳舞，而是更具知識性及專業性。教育部近日修正「推動樂齡學習專業人員培訓要點及實施計畫」，與專業大學及地方政府攜手培訓樂齡學習講師，以提供長者更好的教學品質。

台灣邁入高齡社會，高齡人口逐年上升，教育部在全國設置369所樂齡學習中心，深入全國3175個村里推動樂齡學習，每年開設超過20萬小時的課程。但依據教育部2018年成人教育調查報告，成人對於參與學習不感興趣、缺乏學習信心的意向障礙，超過25.76％。

教育部積極培訓社區講師，今年修正培訓要點及公告實施計畫，把培訓人員分為：樂齡專案管理師、樂齡講師及高齡自主團體帶領人等3類，並設計符合這3類人員的培訓課程，例如，高齡教育政策與重點、高齡心理與學習、人力運用、樂齡課程規畫、方案設計等，了解長者心理及生理特質，才能於教學第一現場引導及教導長者。

目前教育部除委託台師大、暨南國際大學、中正大學及高師大規畫各類型培訓，協助培訓偏鄉、原住民地區的樂齡講師，此外，也開放縣市政府自籌經費辦理。

高師大日前將培訓列車開往屏東縣滿洲鄉及恆春半島，以在地的特色融入課程，邀請不同領域實務活動帶領者規畫有趣有用的核心教學課程，讓偏鄉樂齡講師也能有新的學習，近期更有北區、中區及縣市政府自辦的培訓活動。

樂齡學習讓高齡長者可以選擇科技新知、技藝傳承、心靈成長、運動保健等多元多樣的課程，提供近便的學習及貢獻服務機會，長者的學習課程不再只是唱歌、跳舞、打太極拳等，各項培訓資訊均上傳「教育部樂齡學習網」，有興趣成為「樂老師」的民眾加入培訓行列。