快訊

日職／結束連13場板凳 王柏融重返先發打線

25％成人缺乏學習興趣 教育部培育樂齡中心專業講師

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
各地樂齡學習中心的課程不再只是唱歌、跳舞，而是更具知識性及專業性。教育部近日修正「推動樂齡學習專業人員培訓要點及實施計畫」，與專業大學及地方政府攜手培訓樂齡學習講師，以提供長者更好的教學品質。圖／教育部提供
各地樂齡學習中心的課程不再只是唱歌、跳舞，而是更具知識性及專業性。教育部近日修正「推動樂齡學習專業人員培訓要點及實施計畫」，與專業大學及地方政府攜手培訓樂齡學習講師，以提供長者更好的教學品質。圖／教育部提供

各地樂齡學習中心的課程不再只是唱歌、跳舞，而是更具知識性及專業性。教育部近日修正「推動樂齡學習專業人員培訓要點及實施計畫」，與專業大學及地方政府攜手培訓樂齡學習講師，以提供長者更好的教學品質。

台灣邁入高齡社會，高齡人口逐年上升，教育部在全國設置369所樂齡學習中心，深入全國3175個村里推動樂齡學習，每年開設超過20萬小時的課程。但依據教育部2018年成人教育調查報告，成人對於參與學習不感興趣、缺乏學習信心的意向障礙，超過25.76％。

教育部積極培訓社區講師，今年修正培訓要點及公告實施計畫，把培訓人員分為：樂齡專案管理師、樂齡講師及高齡自主團體帶領人等3類，並設計符合這3類人員的培訓課程，例如，高齡教育政策與重點、高齡心理與學習、人力運用、樂齡課程規畫、方案設計等，了解長者心理及生理特質，才能於教學第一現場引導及教導長者。

目前教育部除委託台師大、暨南國際大學、中正大學及高師大規畫各類型培訓，協助培訓偏鄉、原住民地區的樂齡講師，此外，也開放縣市政府自籌經費辦理。

高師大日前將培訓列車開往屏東縣滿洲鄉及恆春半島，以在地的特色融入課程，邀請不同領域實務活動帶領者規畫有趣有用的核心教學課程，讓偏鄉樂齡講師也能有新的學習，近期更有北區、中區及縣市政府自辦的培訓活動。

樂齡學習讓高齡長者可以選擇科技新知、技藝傳承、心靈成長、運動保健等多元多樣的課程，提供近便的學習及貢獻服務機會，長者的學習課程不再只是唱歌、跳舞、打太極拳等，各項培訓資訊均上傳「教育部樂齡學習網」，有興趣成為「樂老師」的民眾加入培訓行列。

教育部 偏鄉

延伸閱讀

文革以來首次！中國大陸「清理」學校圖書館

不再怕廁所惡臭難聞 教育部補助北高雄4校改建廁所

高俊雄借調期滿 教育部次長林騰蛟將暫代體育署長

彰化巷弄長照站進駐校園 長輩開心大跳樂齡舞

相關新聞

彰化縣裁併永光國小引震撼 教師工會：應避免越裁越多　　　　

少子化趨勢難擋，彰化縣小一新生再減553人，學生人數低於40人的國小又多兩所，50人以下小校已達25所，校長戰戰兢兢辦學...

【108課綱上路週年】回應／五大解方 讓教改繼續前行

聯合報昨日（07/09）推出《無效預算？揭露108課綱五大亂象》專題報導，各界討論熱烈。面對這波20年來最大教改，有許多第一線教師、學校，正努力拉近新課綱理念與現實間的距離，《聯合報》以實例歸納出五大解方，希望透過這些案例鼓勵教學現場，讓教改繼續前行。

國中會考明天寄成績志願選填難決定怎麼辦 參考建議

國中升高中職免試入學會考明天（5日）寄發成績單，朝陽富元教育公司指出，桃園區今年2萬1801人報考，雖然比去年少了近10...

25％成人缺乏學習興趣 教育部培育樂齡中心專業講師

各地樂齡學習中心的課程不再只是唱歌、跳舞，而是更具知識性及專業性。教育部近日修正「推動樂齡學習專業人員培訓要點及實施計畫...

酷英文平台註冊數逾38萬 63教師設計相關教案今獲獎

歷年國中會考拿C（待加強）的人數約三成，教育部國教署架設「Cool English線上英語學習平台」，啟用至今已超過38...

影／實驗教育先驅 宜蘭首辦博覽會織布打獵醃肉都有教

宜蘭縣是全國實驗教育的先驅，今天舉辦首屆實驗教育博覽會，其中，大同國中等原住民實驗學校，盡展特色，教泰雅編織、藤環製作、...

中小學生暑假淪打掃童工 教團：不合理的勞動教育

中小學暑假7月15日開跑，全教產表示，有些中小學以環境教育、勞動教育之名，強迫學生暑假回學校當免費的打掃童工，除破壞學生...

台中辦國小、幼兒園教師甄選 4710人報考

台中市今年國小暨幼兒園教師甄選7月15日登場，受新冠肺炎疫情影響，避免防疫破口及維護考生權益，這次甄選初試前一天不開放預...

【高教薪酸1】國外搶才教授薪資8倍 國內還在忙「內定陪榜」

台灣教授低薪問題存在多年，陸續有學者出走對岸或被國外挖角。一名私立大學老師說，他有一位在國外做博士後研究的朋友，想回國任教，但投台灣教職都沒有回音，有大學承辦人員還暗示「水很深」，不要傻等；這個朋友最近拿到中國大陸教職，年薪約40萬人民幣（約台幣170萬元）。讓他感慨「大陸願意用的人，在台灣連面試機會都沒有。」

不再怕廁所惡臭難聞 教育部補助北高雄4校改建廁所

行政院未來將全面在學校加裝冷氣，除氣候炎熱影響學生上課外，北高雄是原高雄縣區，教育資源欠缺，因部分學校廁所老舊惡臭味讓學...

【108課綱周年3】別把「素養」過度神話 破解兩大課綱迷思

「素養」、「探究實作」是12年國教課綱（108課綱）討論度最高的關鍵字，被認為是未來教育趨勢，在各界一片看好素養與探究時，也讓過去以知識內容為主、強調反覆與精熟練習的教學法被貼上負面標籤，但兩者一定衝突嗎？國教院前副院長、台東大學特殊教育系教授曾世杰認為，「這是對課綱的迷思」。

【108課綱周年1】國中成教改斷崖 最大問題仍卡在「升學」

108課綱被視為20年來最大一次教改，國小到高中都須動起來，新課綱精神才能貫徹與落實，但上路周年發現國中狀況不少。

熱門新聞

影／羅馬競技生死鬥彰師奪冠！成大「掉劍流巨人」吞敗

酷英文平台註冊數逾38萬 63教師設計相關教案今獲獎

彰縣小一新生再減553人 偏鄉小校特色教學留人

影／實驗教育先驅 宜蘭首辦博覽會織布打獵醃肉都有教

與貓狗同寢半世紀 乾隆玲瓏夾層瓶拍出2.7億天價

防疫新生活 屏科大邀國際生「Hunt Taiwan 夯台玩」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。