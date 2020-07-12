民代爭取 台中軍功國小圖書館改善有望

台中市北屯區軍功國小圖書館礙於空間限制，無法容納更多藏書，且照明不足，影響學生閱讀。經立法委員莊競程、市議員曾朝榮積極爭取，國教署與台中市教育局同意補助經費220萬元，進行圖書館改善計畫。

軍功國小圖書館成立近20年以來，是班級進行圖書館利用教育的最佳場所，在學校的閱讀推動上，發揮一定的功能。但因空間限制，書櫃不足，無法容納台中市充實國民中小學圖書室藏書量計畫以及募款所購置的書籍，且閱讀空間設計不良、照明不足，影響學生閱讀視力。

莊競程說，經市議員曾朝榮向他反映後，在兩人共同積極爭取下，終於獲得圖書館改善計畫總經費共220萬元。其中，教育部國教署同意補助85%，經費187萬元，台中市教育局補助15%，經費33萬元。

他說，台中市北區、北屯區有32所國中小學校，他與曾朝榮都逐一拜訪，聆聽校方的需求，協助爭取相關建設經費。目前仍有數個學校提出的補助案正在審核中，未來將持續推廣校園閲讀風氣，提供孩子們更舒適的閱讀空間，讓孩子在更好的環境下快樂成長。