3大社教館技職主題展暑假開跑 邀學生實作探索性向

為讓技職生了解畢業後的生涯走向，國內多所科大與社教館所合作，今年暑假舉辦「職業試探體驗主題常設展」，除展覽也有體驗課程，呈現技職教育內涵，引導學生透過實作體驗，探索職業性向。

教育部表示，虎尾科技大學今天結合國立公共資訊圖書館，延續「2020世界閱讀日：職人處方籤」系列活動，舉辦「職想閱讀博覽會」，結合職人手作工作坊、大師講座等，並搭配職人特展，除了讓大小朋友能近距離與職人互動，更可以透過多樣化的展示讓大眾了解不一樣的職業面向。

台灣科技大學結合國立科學教育館，7月18、19兩日在科教館一樓中庭聯合北區科技大學共同舉辦「技職亮起來：Maker Show」，以「工業領域」為主題，展出AI智慧應用、創客新體驗、科技大未來、智慧機器人、智慧新生活等五大主題的職業試探體驗活動，搭配現場「智慧夢工廠」常設展學習體驗及闖關活動等，還可參加手作活動打造自己的摩天輪。

國立科學工藝博物館同樣將在7月18、19兩日舉行「南遊記農村博覽會」，透過「農村大富翁」以實境解謎的遊戲方式，結合與國立屏東科技大學合作的「農藝其境智慧農機技職體驗」常設展，讓民眾在歡樂中了解農活與農業領域發展。