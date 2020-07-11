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酷英文平台註冊數逾38萬 63教師設計相關教案今獲獎

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部架設「Cool English線上英語學習平台」，啟用至今已超過38萬人註冊、逾1100萬人次使用，今天舉行教案徵選頒獎典禮及分享會。圖／國教署提供
教育部架設「Cool English線上英語學習平台」，啟用至今已超過38萬人註冊、逾1100萬人次使用，今天舉行教案徵選頒獎典禮及分享會。圖／國教署提供

歷年國中會考拿C（待加強）的人數約三成，教育部國教署架設「Cool English線上英語學習平台」，啟用至今已超過38萬人註冊、逾1100萬人次使用。國教署今天舉行教案徵選頒獎典禮及分享會，全國共63件教師設計的英文教案得獎，結合平台資源強化英語教學效果。

國教署表示，Cool English舉辦各種比賽活動，今年2月舉辦「運用Cool English網站資源融入英語課程教學」教案徵稿比賽，鼓勵國中小教師及大學師資生透過平台資源進行課程研發及教學方案設計活動，收到多達180件投稿作品，最後選出63件教案。

得獎的苗栗縣照南國中教師黃媛潔說，發想教案讓她深入了解網站內容，也讓學生接觸這個線上學習平台。她平時最喜歡用的資源是閱讀專區的神奇悅讀之旅，老師可以根據單字或句型教學需求，挑選適合的繪本，繪本提供的語音播放功能及生字中文解釋，讓學習者在閱讀時能同時接受聽力與閱讀方面的大量刺激。

也有大學校院師資生參與投稿，台灣師範大學師培生許芷榕說，Cool English開辦以來，她持續研究平台功能與教學資源，經歷不少次改版，平台資源也不停擴充。這次教案比賽，她選了13部影片為主要教材，以素養為導向設計了聽力與口說為主，閱讀與寫作為輔的10堂課。期待有機會在班級中使用自己設計的教案。

國教署表示，Cool English將研發更多課程，讓國中小學生在便利、有趣及具遊戲性的設計下學習，同時也會持續更新教材內容，提供英文面試、自傳寫作等升學相關資源，為高中職學生提供銜接高等教育的準備。另也將持續舉辦研習、說明會及比賽等活動，讓更多師生了解平台功能，廣泛運用在教學中。

教育部 面試

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