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中小學生暑假淪打掃童工 教團：不合理的勞動教育

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導

中小學暑假7月15日開跑，全教產表示，有些中小學以環境教育、勞動教育之名，強迫學生暑假回學校當免費的打掃童工，除破壞學生假期的完整性，讓學生無法自主安排假期學習活動，也造成家長接送打掃的困擾，增加學生上下學交通的風險，呼籲評估合理性，不要再以育之名行勞動之實，還給學生完整的暑假。

全教產表示，寒暑假就是學生的假期，「各級學校學生學年學期假期辦法」第四條規定，各級學校暑假、寒假可讓學生安排「假期自主學習」活動，學校和教師不需要為學生限定學習框架，要求學習內容和進度，交代繁重的作業清單，就算學生選擇參加寒暑期輔導或安親補習班，那也是學生和家長自由自主的選擇，學校不需過度干涉。

他們指出，回校打掃根本沒有法源依據和課程計畫，學生到校只是打掃環境和廁所，學校強迫學生一定要參加，不參加還要請假或補勞動。況且暑假學校根本沒垃圾，頂多是一些落葉，不需要強迫學生返校打掃，還要麻煩家長接送，增加交通的風險。

全教產說，學校應放手讓孩子和家長自己規畫，還給屬於孩子自己完整的「假期」，做到「以學習者為中心」，培養孩子具備自主規畫的能力，利用假期培養孩子安排計畫的能力，是訓練孩子主動與自律學習能力的很好機會。

教育部國教署表示，目前學校規畫寒暑假返校日，都由各縣市政府或學校視實際需要擇日實施，國教署予以尊重。基於拓展學生學習機會的精神，國教署鼓勵學校善用寒暑假期，結合校本課程、社區資源，以「學習不中斷」之概念，發展具學習意義且多元性的適當作業或活動。

返校 寒假 教育部

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