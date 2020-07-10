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文化部號召業者加入「藝FUN店家」至少增50億消費產值

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
即日起只要藝文業者註冊並經審核通過，即可加入「藝FUN店家」行列。圖／文化部提供
即日起只要藝文業者註冊並經審核通過，即可加入「藝FUN店家」行列。圖／文化部提供

為振興藝文產業發展，鼓勵民眾擴大藝文消費，文化部在行政院振興三倍券外，加碼12億，推出每份600元的「藝FUN券」，總計發行200萬份。文化部今表示，即日起只要藝文業者註冊並經審核通過，即可加入「藝FUN店家」行列，也鼓勵藝文業者，推出「三倍券」、「藝FUN券」雙券合用方案，擴大藝文消費商機。

文化部表示，即日起，藝文店家可上網進行註冊（ https://artsfungo.moc.gov.tw/ ），只要輸入統編或身分證字號，以及公司名稱、負責人、銀行帳戶等基本資料，最快3個工作天就能收到審查結果，成為「藝FUN店家」。

文化部說，民眾使用「藝FUN券」App時，將即時露出附近可使用「藝FUN券」的藝文場域及店家，提供消費選擇，民眾只要掃描店家QR Code或店家掃描民眾付款QR Code，即完成付款。此外，為能紓解店家金流壓力，文化部也設計了「天天對帳、周周付款」機制，簡化店家申領款項相關程序。

文化部說，藝FUN券以「藝文專用、不限區域使用」為原則，藝文業者包含博物館、地方文化館、社區營造場域、文化資產保存場域、工藝創作銷售場域、音樂、藝文展演空間、文創園區、文創聚落、書店（出版社）、唱片行、樂器行、電影院、藝文展演預購票券電商平台，或銷售節目票券及周邊商品的藝文團隊，只要具備稅籍資料，不論是事業、團體或個人工作室等，都可成為「藝FUN券」適用店家。

文化部指出，「藝FUN券」預計增加約50億元藝文消費產值，若能進一步刺激及引流三倍券消費者加入藝文消費，預估將增加250億到300億的資金注入藝文產業。因此，除邀請藝文業者踴躍加入店家行列，也特別鼓勵店家推出「三倍券」、「藝FUN券」雙券合用，或其他加碼方案，提供更多誘因，吸引民眾一起振興藝文消費市場。

想加入「藝FUN店家」的事業、團體或個人工作室，可至文化部「協助受疫情影響之文化藝術事業防疫及紓困振興專區─藝FUN券專區」（ https://www.moc.gov.tw/webarticle_111116.html ）查詢相關資訊，電洽02-77457979或客服信箱（ artsfungo@tradevan.com.tw ）。

文化部 文創

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