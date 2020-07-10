【108課綱上路週年】回應／五大解方 讓教改繼續前行

聯合報昨日（07/09）推出《無效預算？揭露108課綱五大亂象》專題報導，各界討論熱烈。面對這波20年來最大教改，有許多第一線教師、學校，正努力拉近新課綱理念與現實間的距離，《聯合報》以實例歸納出五大解方，希望透過這些案例鼓勵教學現場，讓教改繼續前行。

許多第一線教師、學校努力實踐新課綱精神，調整教學模式、改變學生的課堂風景。圖為示意圖。記者劉學聖／攝影

解方一：了解自己的學生 定錨學校方向

108課綱鬆綁課程時數，學校有更多空間發展適合自己學生的特色課程，有些學校以學科為重，將多元課程偷偷用來趕進度，但也有不少學校在推動課綱過程中，認真審視學生特質與需要，為學生規劃適合的課程，找到學校可以長期努力的方向。

「我想要把這批孩子，很穩定的拉上來。」高雄市鼓山高中校長莊福泰說，鼓山的學生成績不是最頂尖，當明星高中強調加深加廣課程時，學校的彈性課程、多元選修著力在幫孩子培養學習方法，例如國中的彈性課程開設專注力、五感開發等課程，高一則從閱讀力開始培養。

莊福泰說，這些課程提升了孩子的學習能力、學習興趣，不會只停留在單一課堂上，可以遷移到各學科，例如五感開發課程放大學生的感官體驗，學生觀察力更敏銳、圖文編寫層次更豐富，國文成績明顯提升，段考成績從倒數一躍成各班中的第一名。

當老師看到學生的改變，也更有動力推動課程改革。莊福泰觀察，學校老師一開始推動彈性課程時意願都不高，但近期開課程發展委員會，「老師們自發性提出來的課程多到課表放不下」，長期下來是好的改變。

解方二：團結力量大 教師共同分享課程

108課綱需要教師開發、自編教材的課程量較過去多出不少，許多教師有心無力，被龐大的授課時數壓垮，有學校建議教育部設計機制，讓各校間分享、交流課程，減輕第一線教師教學壓力，也讓好的課程可以持續運用與精進。

北一女中教務主任吳銘祥舉例，各校教師常會透過教師社群、各類型活動彼此交流，分享自己的教材設計與備課經驗，但現在主要靠教師們自己交流，若教育部能夠開發平台、建立認證和獎勵機制，將好的課程變成制式教材，有需要的教師可以自行運用，能夠減輕許多小校師資不足的負擔。

解方三：一步到位很困難 逐步改變減陣痛

宜蘭縣利澤國中幾年前就開始為新課綱做準備，教務主任游思芳坦言，各校都會有對新課綱擔憂或觀望的老師，不能要求一次到位，但可以逐步引導，一次改變一點，教師的陣痛就不會這麼大。

校長李苑翠舉例，學校每年都會推動教師參加公開觀議課，第一年參加的老師回來之後，先嘗試分組合作學習，建立合作習慣；第二年參加，老師們慢慢發現「素養」常需要靠跨領域課程來落實，有了前一年的分組合作學習經驗，老師們開始嘗試規劃跨領域課程，慢慢改變教學現場長年習慣。

游思芳說，利澤國中是小校，時間和人力都有限，但可以從小規模做起，例如素養教學，各學科先拿幾個單元試試看，彈性課程也是一堂一堂逐步完整，「當然有難度，但是可以努力的」。

解方四：共備、跨領域不是壓力 也可能是轉機

108課綱強調跨領域合作、老師共同備課，但許多學校教師苦於教學時數有限，擔心進度教不完，對跨領域備課感到很吃力。不過台南市崇明國中校長陳威介認為，學校老師若能合作、做好共備，還是能做出截然不同的成效。

陳威介說，老師永遠都會覺得教不完，「但學生還不是都在會考上表現出成績？」只要老師觀念改變，問題就迎刃而解。例如學校跨領域教學團隊就以空汙、溫室效應等全球環境議題為專題探索，整合式的加深加廣，利用彈性課程讓學生更深入了解各學科知識。

解方五：地方政府支持 逐步提升縣市教育力

曾任宜蘭縣教育處長、台北市中正高中校長的簡菲莉，退休後持續到各縣市協助各校推動新課綱，她觀察到部分縣市開始重視教育的「土壤」，支持現場教師、產生屬於自己縣市特質的教育論述，而非只著重吸睛的煙火式政策，「長遠下來，各縣市的落差一定會拉出來」。

例如花蓮縣，10幾個國中小校長在課程督學的引導下，自發性組成社群，去深入瞭解何為素養；苗栗縣6成以上學校都是6班以下的小校，師資嚴重不足、老師流動率高，彈性課程對學校挑戰很大，但苗栗縣推動各校校長上台論述自己學校的課程規劃，大家互相交流想法，攜手慢慢前行。

「108課綱需要老師能落實素養導向的教學與評量，要改變過去的教學模式，各縣市如何支持很重要。」簡菲莉說，108課綱是該做的方向，雖然仍有很大挑戰和問題，但她樂觀其成，改變不會一下發生，時間軸要拉長到10年來看，希望給新課綱多些包容。

《聯合報》將於7月13日至14日連續兩天推出「108課綱上路周年大調查」，公佈1243位民眾、929所學校的民調結果與第一線教師心聲、建議。