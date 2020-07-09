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【108課綱周年2】新名詞太多難懂 家長「超前部署」送私校

4600位大學生暑期下鄉 為1.1萬中小學生辦理營隊活動

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
中小學即將放暑假，教育部今年補助257梯次的營隊活動，在暑假期間由4605名大專校院學生社團組成青年志工服務隊，赴254所教育優先區中小學校辦理營隊活動，透過各合作學校讓1萬1110位中小學生免費報名參加。報系資料照
中小學即將放暑假，教育部今年補助257梯次的營隊活動，在暑假期間由4605名大專校院學生社團組成青年志工服務隊，赴254所教育優先區中小學校辦理營隊活動，透過各合作學校讓1萬1110位中小學生免費報名參加。報系資料照

中小學即將放暑假，教育部今年補助257梯次的營隊活動，在暑假期間由4605名大專校院學生社團組成青年志工服務隊，赴254所教育優先區中小學校辦理營隊活動，透過各合作學校讓1萬1110位中小學生免費報名參加。

教育部為鼓勵各大專校院學生參與社團活動並提升學生社團健全發展，強化教育優先區中小學生參加營隊的課外活動資源，補助大專校院學生社團經費赴教育優先區的中小學校舉辦免費營隊，以培養大專學生青年自我成長、積極奉獻及關愛社會的服務精神。

教育部今年暑假期間補助大專校院學生社團，赴教育優先區中小學校辦理營隊活動。參與計畫的大專學生社團豐富多元，包含服務性、康樂性、體能性、學藝性及自治性等各類專門領域，由大朋友帶領小朋友們擴展課外視野及探索正向的課餘興趣外，也藉以發展多元化素養及培養生活適應能力。

教育部表示，大專學生社團基於自身的專門領域，融合性別平等、人權教育、社區服務、環境保護、課業輔導、美感教育等主題，規畫出具教育意涵的活動內容，提升教育優先區中小學生的課外活動資源。

教育部 青年

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