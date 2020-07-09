虎科大15名準航空器維修工程師完訓 畢業即就業！

虎尾科技大學航空維修訓練中心成立2年，去年2月通過民航局認證，獲核准成立「B1類基礎訓練」航空維修基礎訓練機構。105年至108年獲教育部補助1億多經費購置訓練設備。第一屆航空維修學程暨航空器維修工程師證照檢定班今天下午舉行結業儀式，共有15名學生完訓結業，教育部長潘文忠及技職司長楊玉惠今天也出席儀式，分享學生的喜悅。

「恭喜結業！成為亞太地區飛機維修專業人才。」潘文忠親自頒發結業證書勉勵學員，並期許航訓中心以朝向建置亞太地區航空維修訓練中心為目標，培育國內及亞太地區飛機維修專業人才。

校長覺文郁表示，虎科大104年起即開始規畫籌設航空維修訓練機構，教育部補助經費用來購置KingAir350飛機、A320模擬機、APU發動機、複材壓力釜、空調系統訓練台等設備，期提升教學環境與建置國際級航太維修場域，加速建置基礎訓練設施及設備。

航空維修訓練中心主任劉昇祥表示，航訓中心107學年起成立航空維修學士學位學程，以校內招生方式，招收大三學生轉系就讀，目前15位學生多原就讀飛機系，已有相關基礎。該學程可幫助學生就學期間，申請參加B1類航空器維修工程師學科檢定考試，畢業時同步通過並取得航空器維修工程師基礎證照。