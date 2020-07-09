教育部杏壇芬芳獎頒獎 79位教育界「心靈捕手」獲獎

教育部「杏壇芬芳獎」今天在中興新村中興會堂舉行，共有79名教育人員及9個團體獲獎。國教署署長彭富源說，每位「杏壇芬芳獎」得主都有著動人的故事，都是杏壇的好典範，希望鼓勵更多教育工作者奉獻心力，為學生創造更好的教育環境。

今年「杏壇芬芳獎」共有183人獲各縣市政府、學校推薦，經過2次初審、2次複審，最後共79名教育人員及9個團體獲獎。其中高中組13人、高職組14人、國中組20人、國小組26人、幼兒園組3人、特教組3人及9個團體。

今年得獎者身分相當多元，中興大學附屬高級中學教師呂基台，他說小時候認為當老師應該很無趣，但實際從事教職後才發現，老師是一份充滿挑戰且有高度成就感的工作，不但在教學專業必須不斷精進，與不同世代的年輕人相處，更需要智慧與耐心。

新北市深坑國民小學文書組長陳淑珒，40歲時罹患癌症第三期，感覺人生已走到盡頭時，丈夫鼓勵她接受治療，經過一年半終於熬過治療的痛苦，不但更珍惜與兒子之間的親情，她更當起學生的「心靈捕手」，在學生學習或徬徨時，給予協助與輔導。

高雄市甲仙國小職工鍾金蘭，在師生眼中是姐姐、媽媽，也是奶奶。對資深的同事來說，她可像姐姐一樣談論心事；對資淺同事則像媽媽一樣，噓寒問暖地照料大家；對學生來說，就像慈祥的奶奶一樣，呵護看顧著孩子們。