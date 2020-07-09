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境外生解禁 增星馬日韓斯里蘭卡5國

聯合報 / 記者潘乃欣呂佳蓉簡浩正陳婕翎／台北報導
教育部昨宣布再開放五國境外生入境。圖為日前首批學生抵台，與工作人員隔著壓克力板登記資料。 圖／聯合報系資料照片
教育部昨宣布再開放五國境外生入境。圖為日前首批學生抵台，與工作人員隔著壓克力板登記資料。 圖／聯合報系資料照片

教育部昨天宣布，可入境的境外生國別，新增日本、南韓、新加坡、馬來西亞與斯里蘭卡五國，即日起有十八國共六七九五名境外舊生可返台。各國大學正同步招收新生，大學主管呼籲盡快開放這十八國新生入境，否則將衝擊一○九學年高教生源。教育部高教司表示已在評估，預計近期配合暑假，開放新生入境。

陸生致信教長 盼開放應屆畢業生

由在台陸生組成的「陸生返台推動組」昨再度致信給教育部長潘文忠，希望教育部考量應屆畢業生的就學權益與返台的急迫性，在第二批開放名單中納入陸生應屆畢業生。

按教育部統計，最初有四點二萬名境外新舊生無法入境，連續開放三波後，仍有三點五萬人無法入境，占比逾八成，當中陸生約占七千五百人是最多。中央流行疫情指揮官陳時中昨表示，中國大陸疫情資訊不透明，無法判斷疫情風險等級。

武漢台人免集中隔離

居家隔離或檢疫昨也有新措施，中央流行疫情指揮中心宣布放寬居家隔離、檢疫者外出奔喪或探視規定，只要隔離期滿五天且無症狀，可自費採檢，確認陰性後每天可外出探病、奔喪一次，每次兩小時。另外，在湖北武漢的台人雖未取消註記，但回台也比照一般民眾居家檢疫或入住防疫旅館模式，不用至集中檢疫所檢疫。

小明們還無時間表

不少陸配子女因疫情無法返台，有些夫妻、母子被迫分隔兩地，對此，指揮官陳時中表示，這是身分別管制問題，而不是移動風險問題，陸配及其子女何時可以回到台灣，目前沒有時間表，我國目前只開放國人與有居留證者回台。

新冠肺炎 COVID-19

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