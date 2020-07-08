高中職免試入學留7.6萬缺額 教團籲私中積極轉型

高中職免試入學今放榜，教育部核定的高中職免試入學名額從去年的20.2萬提升為21.7萬不減反增，最後留7.6萬個缺額創新高。教師團體表示，推估多數缺額落在私立高中職，這個數字是退場警訊。少子化的速度只會越來越急遽，呼籲教育部讓私校浮動調整學費，做出差異化特色，同時也建議私校思考轉型突圍，例如轉型成全英語學校或下設幼兒園。

教育部預估，未來六年我國國中生平均年減5800人，到124學年只剩51.5萬人約比目前少十萬。目前的私校退場條例草案除大專學院也納入高中職，但尚未正式通過，全國私校工會理事長尤榮輝表示，若政府坐視不處理，預期數年內將有不少私立高中職因不敵少子化而自我了斷。

尤榮輝表示，私校招生狀況必定會越來越差，山不轉路轉，建議各校積極思考轉型突圍。他舉例，有私中改變經營策略，標榜特殊教學方法、國際化或全美語課程，並向下擴增國中小及幼兒園學制來突破困境。比如育達商職轉型為普林思頓高中，打出目前受注目的「學思達」教育法和全美語課程，並增設國中小學；台南的崑山高中計畫轉型成囊括幼兒園到高中的全英語學校。

尤榮輝也說，目前高中學費無法反應辦學成本，建議教育部建立學費浮動費調整機制，雜費也應依物價指數調整，才能讓有心辦學的私校保有一線生機。若政府什麼都不做，不少私校為維持損益平衡，一方面節撙開支、降低教育品質，二方面大量解僱教職員，造成失業。財務狀況惡劣的私校則可能直接退場。

今年高中職免試入學留7萬6174名缺額，全教總理事長侯俊良分析，今年的畢業生約只比去年少1500人，推估考生可能在前面的完全免試、優先免試入學、特色招生等管道已就定位，或有可能轉讀五專。