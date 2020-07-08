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第三波開放返台境外生名單出爐 港澳舊生占6成

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
可入境的境外生國別新增日本、南韓、新加坡、馬來西亞與斯里蘭卡五國，即日起有18國共6795名境外舊生可返台，港澳舊生占67％是大宗。本報資料照片
可入境的境外生國別新增日本、南韓、新加坡、馬來西亞與斯里蘭卡五國，即日起有18國共6795名境外舊生可返台，港澳舊生占67％是大宗。本報資料照片

教育部今天宣布，可入境的境外生國別新增日本、南韓、新加坡、馬來西亞與斯里蘭卡五國，即日起有18國共6795名境外舊生可返台，但仍有3.5萬境外新、舊生被擋在我國門外。各國大學正同步招收新生，大學主管呼籲盡快開放這18國新生入境，否則將衝擊109學年高教生源。教育部高教司表示已在評估，預計近期配合暑假，開放新生入境。

教育部原只開放香港、澳門、越南等13國的應屆畢業生入境，今天一次新增日韓星馬、斯里蘭卡等五個中低感染風險國家，並加開既有入境國別的在學舊生入境，統計下來共有4553人始得入境。當中以香港舊生為大宗占1874人，其次是澳門舊生1224人。

本次加開日、韓等五國，不過這五國並未在今年初限制入境的名單上，多數境外生都已來台讀書，五國僅712人符合本次開放入境條件，當中以馬來西亞445人為大宗，新加坡和斯里蘭卡都無人符合。大學主管表示，這波開放還可以更有誠意，盼盡快開放18國新生入境，尤其馬來西亞是多所大學僑生大宗，留住他們才能留住109學年境外生源。

按教育部統計，受新冠肺炎疫情影響，最初有4.2萬名境外新舊生無法入境，連續開放三波後，仍有3.5萬人無法入境，占比逾八成，當中陸生約占7500人是最多。

中央流行疫情指揮官陳時中今天表示中國大陸疫情資訊不透明，無法判斷疫情風險等級。陸生返台推動小組表示，急需返台的陸生應屆畢業生人數約100人，如能分二到三周入境，不會造成防疫負單。他們呼籲台灣政府在專業、合理的防疫判斷下，開放陸生返台。

境外生返台後要居家檢疫14天，教育部今表示，7月3日起已開放各校安排學生入住合格的檢疫宿舍，只要學校自有獨棟宿舍、校外獨層租賃宿舍、校內獨棟宿舍或校內獨層宿舍等四類宿舍，能符合一人一室，並配備單獨盥洗室及空調設備與對外窗，且妥善規畫出入宿舍動線，並經地方衛政單位檢核通過，就可以作為檢疫場所。

台灣師範大學國際長劉祥麟表示，台師大校本部共65名港澳生符合本次入境資格，校方規畫的檢疫空間足以應付。由於可返台學生國別集中，校方擬規畫三個入境日，分批接送返台就學的境外生到檢疫場所檢疫。

宿舍 馬來西亞 教育部

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