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初試考8分也進教甄複試 教部：成績未達標準不予錄取

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
一名教甄應考者初試成績8分進到複試，外界質疑不公平，教育部表示已決議不錄取該名應試者。本報資料照片
一名教甄應考者初試成績8分進到複試，外界質疑不公平，教育部表示已決議不錄取該名應試者。本報資料照片

謀教職不易，有媒體報導，國教署辦理109學年公立高級中等學校教師甄選上月公告複試名單，某校教甄另設原住民組並招考化學老師，進入複試者的初試成績僅八分，外界憂此制不公平，會讓不合格教師進到學校。國教署對此表示，該名甄試者因成績未達最低錄取標準，教育部的教師甄選委員會已決議不予錄取。

該校教師另設原住民組且報考人數較少，國教署說明，教育部受託辦理公立高中教師甄選，為使原住民重點學校任用原住民教師比率符合原住民族教育法的規定，將原住民重點學校教師缺額獨立列專區。

教育部說，依照該甄選簡章規定，甄選項目含初試（筆試，占四成）及複試（含試教及口試，占六成），甄選完成後，依總成績高低順序，由教師甄選委員會依各科別缺額，錄取正取人員。各科別的最低錄取標準由教師甄選委員會訂定，凡未達最低錄取標準者，經提教師甄選委員會決議，得不足額錄取。

原住民 教育部

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