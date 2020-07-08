基隆表揚中輟輔導有功及社區師傅 藝人白白燃學生自信

基隆市政府教育處聯合市府各單位及學校，今天召開中輟督導會報暨強迫入學委員會，會中表揚10名中輟輔導有功人員，及頒發13位社區師傅授證提供職場體驗。其中藝人「白白」白馨儒總是正向鼓勵學生，在學習中得到溫暖與自信，還讓一名原本沒有生涯規畫的孩子，已決定繼續升學，將成為今年高職的新生。

教育處長林祝里表揚安樂高中黃玉君老師、基隆長庚醫院杜恩年醫師、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會基隆分事務所林允霏社工、基隆市警察局少年隊王益發巡佐、基隆市警察局陳文義警官、基隆市張老師中心陳浩恩老師、基隆市信義區公所張立勤里幹事、基隆地方法院周維宣觀護人、基隆市學生輔導諮商中心鍾依靜兼任心理師及五堵國小邱育芳老師等。

為讓青少年有更多職場體驗的機會，邀請寮國咖啡百福店張育瑄、群賢閣蔬食餐廳林煌輝、隆順汽車黃志強、鴻德國際公司萬里農場、白馨儒小小工作室、信益車業行張鈺承、上宇林基隆站前店楊佳明、藻樂趣海藻創意美食謝陳煌與楊麗玲、見書店陳顥樺、空白服飾&金派甜點李睿恆與阮靖涵、鴻德商店名豐豆腐黃德勝、李記麵線羹張玉山、尚品鐵板燒陳俊融等13位業者擔任社區師傅，提供職場體驗專業技能培訓。

白馨儒老師是基隆市警察局預防犯罪宣導大使及仁愛消防分隊志工，她開放工作室協助有需要的孩子進行美術職場學習。去年10月開始，教導一位國中剛畢業的學生，不僅增強美術技能，更在陪伴下學習耐性，她總是正向鼓勵學生，在學習中得到溫暖與自信，在社區師傅服務介入後，讓原本沒有生涯規畫的孩子，已決定繼續升學，將成為今年高職的新生。