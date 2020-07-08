官派文化大學董事長遭法院駁回 教育部要抗告

文化大學前董事長張鏡湖過世後，董事長懸缺多個月，教育部日前向士林地方法院聲請選任臨時董事代理董事長，法官前天以現任董事並沒有不能行使職權為由，駁回教育部的聲請案。教育部今天表示要提出抗告，目的是維持該校校務正常運作。

教育部表示，文化大學董事會因遲未推選董事長，經教育部多次要求限期改善，仍未能選出。本部依私校法規定向台灣士林地方法院聲請指派臨時董事代行董事長職權到該會第18屆任期結束。但法院在今年7月6日裁定駁回教育部的聲請，教育部將等收到法院裁定書後，研議提起抗告，以利該校校務正常運作。