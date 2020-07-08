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星馬日韓境外生可入境了！ 教育部開放國別增為18國

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
可入境的境外生國別，8日起納入馬來西亞、新加坡、日本、韓國、斯里蘭卡等五個中低感染風險國家／地區。本報資料照片
可入境的境外生國別，8日起納入馬來西亞、新加坡、日本、韓國、斯里蘭卡等五個中低感染風險國家／地區。本報資料照片

可入境的境外生國別增為18國。教育部今天表示，今天經中央流行疫情指揮中心同意，將開放境外生入境之國家／地區名單除目前13個低感染風險的國家地區外，另再納入馬來西亞、新加坡、日本、韓國、斯里蘭卡等五個中低感染風險國家／地區。

教育部開放疫情低風險國家境外生入境，今天以前開放國別包括越南、香港、澳門、泰國、帛琉、紐西蘭、汶萊、斐濟、澳洲、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨。優先順位是以108學年應屆畢業生為優先，13國共2242人符合資格。其次是這些地區其他舊生，再次才是109學年新生。

教育部統計，上一波新增開放的寮國、柬埔寨兩國，共約30名未能入境的境外新生和舊生，當中僅4人是應屆畢業生。不過我國境外生大宗地點還包括中國大陸、印尼等，當中陸生占7500人左右是大宗。

入境後的防疫流程方面，教育部表示，境外生完成報到後，在各大學於機場輪值人員引導下，搭專車前往防疫旅館。防疫旅館端也有學校人員協助安排入住並告知防疫相關事宜。境外生檢疫14天期間，校方人員定期與他們聯繫並回報健康狀況給地方政府窗口。

許多學校主管和境外生組織都反映防疫旅館費用高昂，呼籲開放境外生在校內獨棟宿舍檢疫。教育部高教司對此表示，預計今年暑假開放啟用校內外合格的獨棟宿舍和獨層宿舍，作為境外生的檢疫空間。

教育部 防疫旅館 宿舍

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