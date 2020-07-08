竹縣添購逾4萬本課外讀物分發各校 鼓勵閱讀扎根

為培養孩童閱讀習慣，新竹縣每年編列學校購書經費500萬元，採購中小學優良課外讀物，除作為教師教學補充教材，也充實學校圖書館藏書，並鼓勵各校報廢汰換書籍，今年添購了4萬3706本好書，近期已陸續分發給學校，目前全縣平均書與學生比提升為34比1。

縣長楊文科表示，閱讀有助於開拓孩子的視野、增加想像力與思辨能力，更是所有學習的重要基礎，因此除教育部國民及學前教育署年度補助經費、新生贈書外，縣府也編列經費，透過購置圖書，充實並更新各校館藏，期望讓竹縣學子學習過程中能持續擁有好書陪伴。

去年竹縣推動全縣小一及國一新生入學辦理「健保卡借閱證」服務，並透過14所公共圖書館「圖書通閱」通借通還的服務，縮短學習的城鄉差距，為鼓勵各校多文本閱讀推動，也購置期刊給縣內國中小。

博愛國小的大小志工收到新書後，合力將新書上架，並由校長張維順帶領孩子共同閱讀，他也特別推薦《怪傑佐羅力》一書，主角佐羅力的精神是絕不放棄、樂於助人、熱情活潑、孝順父母，不論遇到什麼困難，都懂得運用智慧度過難關，能讓孩子透過閱讀學習這樣的精神，是非常有意義的事。

新埔國小學生唐芷玲說，圖書館最近新進了滿滿的書籍，看到那些書時，雙眼都亮了，迫不及待想借閱新書沉浸在書中的世界。