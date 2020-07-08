新進師很有感 學生會批管中閔保守

台大校長管中閔上任後，留才攬才著力甚深，但師生有感嗎？有台大教授認為，管在招生上確實有看見成效，但盼博士班薪資制度更與國際接軌，「讓土博士畢業後的市場價值等同於洋博士」。也有新進老師說，教師宿舍從三年延長到五年，對新人來說很方便。

不過，台大學生自治組織認為，管比起之前校長，在轉型正義議題或是學生自治、公共議題對話的開放性上都相對保守很多，學生真實想法被學校採納的可能性非常低。

台大化學系教授徐丞志表示，管上任後，學校在招生上提出各種獎學金方案，確實有看到成效。但他認為，台大博士班的薪資制度還需再加強，完全是「一國百制」，若能有完善的博士班薪資制度，會讓台大更能與國際接軌，更能吸引好的人才就讀。

台大化學系助理教授張慕傑對「新進教師宿舍延長」很有感。他說，自己剛進台大時只能住三年，然後延長到四年，更後面進來的人可住到五年，「對新人來說很方便，表示幾乎在升等前，不需要煩惱住的問題。」

不過，儘管管自認上任以來溝通管道暢通，也願傾聽師生意見，但校園內對立氛圍似乎轉趨激烈，學生會及校務會議代表多次與行政團隊在校務會議針鋒相對，近來學生會提案成立台大轉型會議小組，在校務會議就終止討論。前不久台大學生會舉行陳文成紀念活動，也不滿管未出席。

台大準研究生協會會長吳依潔說，如果校長願意在學生議題或互動上，保持更開放態度及存留對話的可能性，對學生非常重要，因為學生的權益和聲音才有可能被聽見、被重視。

一名台大政治系學生說，他有一次機會和校長見面討論校內議題，他覺得校長人很好，對學生的建議未必全盤接受，但合理且可行的都會採納。