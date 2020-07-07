聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／管中閔的感慨 台灣高教困境縮影

聯合報 / 本報記者蔡惠萍
管中閔感慨，當別人都是全副武裝打國際賽事，台灣的選手卻是穿著單薄又欠缺彈性的緊身衣上陣。 記者杜建重／攝影
管中閔感慨，當別人都是全副武裝打國際賽事，台灣的選手卻是穿著單薄又欠缺彈性的緊身衣上陣。 記者杜建重／攝影

過去大家談「大學自治」，多半當成抽象的名詞。自從爆發卡管案後，在長達一年多政治力毫不掩飾的介入，大學自治變成了動詞，這也是當初管中閔能夠一路堅持下去的信仰。但實際進到「廚房」後，這一年多來，教育部對於大學無所不在的管制，讓管感受很深。管中閔乃至於台大的困境，映射出的其實是整體台灣高教的困境。

教育部長期對大學抱著家父長制的權威心態，將大學當成高教司的「下屬機構」，台灣因少子化，學費又被高度管制，大學更加仰賴教育部補助，惡性循環下造成大學面對教育部時「自我降格」。對於教育部習慣以上對下之姿下指導棋，多半「敬謹接受」，久而久之形塑現今這種扭曲的文化。

這種不尊重大學自治的作為，在這次新冠肺炎疫情期間更加鮮明，只要舉兩個小例子便能以管窺天。疫情爆發後，包括台大在內多個大學超前部署宣布將全面實施遠距教學，沒想到竟被教育部以一紙公文硬生生喊卡，還設了一堆限制。

不久後，教育部更因資安問題，一夕嚴禁各校使用過去教育部曾大力推廣的ＺＯＯＭ視訊平台系統，讓各校措手不及。

這不過是教育部對於大學諸多管制裡的九牛一毛，更遑論對於涉及攬才留才及學程學制改變，教育部更是用防弊的眼光處處設限。全球高教競爭不會因一時的疫情停下腳步，當大學想要大跨步往前衝，教育部永遠是扯後腿的角色，因為對教育部而言，大學自治就是個裝飾品，需要裝點時就用上，但從來不是真正擁抱的價值。

如何判斷一個社會是否成熟文明，「信任」是一個重要指標，一如歐洲國家搭車時不查票，一旦發現逃票就予以重罰，就是基於信任與自我負責。教育部對大學的無一不管根源自不信任，即使是台灣的頂尖大學，也不相信他們能夠自我治理良好，也難怪管中閔會說，大學自治在台灣真是個笑話。

管中閔感慨，當別人都是全副武裝打國際賽事，台灣的選手卻是穿著單薄又欠缺彈性的緊身衣上陣。雖然說的是台大的困境，但不也是整個台灣高教的縮影嗎？

更多精采內容 請見聯合報會員專區

管中閔 台大 教育部 高教

延伸閱讀

【土博士悲歌4】台大任教不到三成 土博士畢業比在學更沒用？

台大公布首本USR報告書 75％校務基金投資永續企業

台大學生和他校差別？管中閔：專業訓練足但比較野

校園徵才活動改線上 管中閔談疫後就業競爭力

相關新聞

國中會考明天寄成績志願選填難決定怎麼辦 參考建議

國中升高中職免試入學會考明天（5日）寄發成績單，朝陽富元教育公司指出，桃園區今年2萬1801人報考，雖然比去年少了近10...

高教困境 管中閔：台大像穿緊身衣打國際戰

歷經三六九天的拔管風波，去年一月八日管中閔就任台大校長，剛好任職一年半。面對全球化的高教競爭，管中閔滿心焦急，他接受本報...

非典管校長：我要努力讓台大活起來

烽火中上任的台大校長管中閔，這個血統與作風都是很非典型的台大校長，顛覆很多過去台大的「傳統」，包括主動出擊招生，也努力留...

新進師很有感 學生會批管中閔保守

台大校長管中閔上任後，留才攬才著力甚深，但師生有感嗎？有台大教授認為，管在招生上確實有看見成效，但盼博士班薪資制度更與國...

新聞眼／管中閔的感慨 台灣高教困境縮影

過去大家談「大學自治」，多半當成抽象的名詞。自從爆發卡管案後，在長達一年多政治力毫不掩飾的介入，大學自治變成了動詞，這也...

回首拔管風波…3個陰錯陽差 1把刀救了他

回首長達一年的拔管風波，管中閔透露，他會當上台大校長，其實只是因為三個陰錯陽差。

美留學生只上網路課程不准留美 業者表示毋須恐慌

美國移民與海關執法局（ICE）6日宣布，學校如在今年秋季全部實施遠距網課，國際學生將須離境，以符合簽證身分。如果學校只進...

留學生只上遠距課領不到美簽證 高中生留學意願受影響

美國移民與海關執法局6日宣布，各級學校如在今年秋季全部實施遠距網課，國際學生將須離境，以符簽證身分。如果學校只有網課，移...

少子化衝擊嘉縣國小 教師介聘偏遠缺額逾百人

少子化衝擊，嘉義縣109學年度國小新生2673人，較108學年度減少481人，其中3所偏鄉小校招不到新生，5校僅1名新生...

嘉義市公立國中新生創近年新高 還有國中超額77人

嘉義市公立國中本月2到4日辦理新生登記，其中學校規模最大的民生國中預計招收21個班、一般生563位，卻有640名學生到校...

討論課業改去7-11？ 世新學生控校方把研究室變K書中心

世新大學研擬把全校24間各系所獨立研究室，整併為10間研究生共用研究室，但不少研究生抗議，新研究室猶如「K書中心」，討論...

國防部本月與台大簽約辦理國防學士班

國防部上午宣布，為爭取高素質人力加入國軍，目前與清華大學、政治大學、成功大學等國立大學簽約合作辦理的「國防學士班」，7月...

熱門新聞

尹衍樑不滿陽明交大合校！10億捐款喊卡 陽明大學回應了

學習歷程上傳率 明星私校平均98％高於建中北一女

影／政策大紅包 蘇貞昌：2022夏天中小學教室全面裝冷氣

109大學指考 各科試題與解答

她怒謝師宴來了不速之客 班代神回：大家同學一場啊

全台學校班班有冷氣 台東縣：電費由學生出有困難

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。