新聞眼／管中閔的感慨 台灣高教困境縮影

過去大家談「大學自治」，多半當成抽象的名詞。自從爆發卡管案後，在長達一年多政治力毫不掩飾的介入，大學自治變成了動詞，這也是當初管中閔能夠一路堅持下去的信仰。但實際進到「廚房」後，這一年多來，教育部對於大學無所不在的管制，讓管感受很深。管中閔乃至於台大的困境，映射出的其實是整體台灣高教的困境。

教育部長期對大學抱著家父長制的權威心態，將大學當成高教司的「下屬機構」，台灣因少子化，學費又被高度管制，大學更加仰賴教育部補助，惡性循環下造成大學面對教育部時「自我降格」。對於教育部習慣以上對下之姿下指導棋，多半「敬謹接受」，久而久之形塑現今這種扭曲的文化。

這種不尊重大學自治的作為，在這次新冠肺炎疫情期間更加鮮明，只要舉兩個小例子便能以管窺天。疫情爆發後，包括台大在內多個大學超前部署宣布將全面實施遠距教學，沒想到竟被教育部以一紙公文硬生生喊卡，還設了一堆限制。

不久後，教育部更因資安問題，一夕嚴禁各校使用過去教育部曾大力推廣的ＺＯＯＭ視訊平台系統，讓各校措手不及。

這不過是教育部對於大學諸多管制裡的九牛一毛，更遑論對於涉及攬才留才及學程學制改變，教育部更是用防弊的眼光處處設限。全球高教競爭不會因一時的疫情停下腳步，當大學想要大跨步往前衝，教育部永遠是扯後腿的角色，因為對教育部而言，大學自治就是個裝飾品，需要裝點時就用上，但從來不是真正擁抱的價值。

如何判斷一個社會是否成熟文明，「信任」是一個重要指標，一如歐洲國家搭車時不查票，一旦發現逃票就予以重罰，就是基於信任與自我負責。教育部對大學的無一不管根源自不信任，即使是台灣的頂尖大學，也不相信他們能夠自我治理良好，也難怪管中閔會說，大學自治在台灣真是個笑話。

管中閔感慨，當別人都是全副武裝打國際賽事，台灣的選手卻是穿著單薄又欠缺彈性的緊身衣上陣。雖然說的是台大的困境，但不也是整個台灣高教的縮影嗎？

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