班班有冷氣 這間學校卻說：暖氣比較重要

行政院2年內要為全國中小學全面裝冷氣，不過，並非所有學校都認為用得上，位在海拔1200公尺的大同鄉南山國小，是宜蘭縣最高學校，夏天涼快，冷氣幾乎用不上，但冬天氣溫常在攝氏10度以下，校方說：「暖氣比冷氣需要。」開心中央補助裝冷氣，但提醒，希望裝的是冷暖氣機。

宜蘭縣平地學校夏天熱得受不了，但高海拔的學校，包括大同郷四季國小、南山國小等學校，夏天涼爽，校方表示，雖然因氣候變異，夏天有時還會悶悶的，但幾乎不裝冷氣就自然涼，不過，夏天涼爽，但冬天很常在攝氏10度以下，學校甚至在教室裡還設暖爐，因此，「比起冷氣我們需要不是冷氣，反而是暖氣。」校方表示，如果補助裝冷氣，地方建議，應選擇有冷暖氣的設備，以備冬天使用，況且山上潮濕，裝冷暖氣有除濕功能。

而在中央政策之前，宜蘭縣羅東鎮、壯圍鄉與宜蘭市「班班有冷氣」已經先籌款裝設，政策先上路，壯圍鄉長沈清山說：「鄉公所先實施，學生先受惠，有冷氣吹，這不因為沒等到中央補助再做而吃虧。」

市長江聰淵說，市公所編列5千萬為國中小學裝冷氣，政策獲全國性支持，也表示政策是正確的，宜蘭市提早實施，不論未來中央有無補助，都是用在學子身上，讓他們有更好的學習環境，這樣就有價值。

宜蘭縣政府教育處長王泓翔指出，宜蘭縣12個鄉鎮，扣除已實施班班有冷氣的3個鄉鎮市，還有9個鄉鎮、1257間教室要裝冷氣，加上電路改善，概估經費要2.26億元，未來教室裝冷氣，基於使用者付費原則，電費由使用者負擔，至於設備的維護，可由縣政府補助給各校的設備維護費用支應。