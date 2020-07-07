吹冷氣不繳冷氣基金怎辦？ 北市有國小靠這招收費

行政院長蘇貞昌今宣布2年內完成國中小裝冷氣計畫，台北市則率全國之先，由北市全額補助電源改善工程，各校家長會募款買冷氣，目前國高中冷氣布建率百分百、國小也達92%。開吹冷氣後，有些學校每學期固定向學生收取冷氣維修使用費，或由家長會發下三聯單收款，也有學校統一用班費購買冷氣卡負擔電費，各校作法不一。

但在募款買冷氣階段，常耗費家長會心神，甚至曾有家長主張，小孩畢業後，冷氣能否打包帶走？也有家長認為，冷氣回家吹就好，前期凝聚共識不容易，各校家長會則尋找不同方式，比如跟廠商談租賃，或分階段裝設，試圖找到解方，為學生打造良好的學習環境。

台北市北投區義方國小校長翁明達就表示，買斷要花大筆經費，學校僅12間教室，但義方國小位處山腳下，又緊鄰硫磺帶，裝設後容易壞，家長捐款能力、意願不一定高，因此當時家長會有問到廠商可租賃，租賃期還包維修、保養，對學校而言相對可行。

翁明達說，前年5月正式裝上冷氣，採使用者付費，每學期向學生收取500元冷氣租金，各班則用班費購買冷氣卡，租金換算下來，跟各校收取的冷氣維護代收代辦費差不多，家長普遍能接受。

但還是有少數家長不願意繳交，還說「我的孩子不用吹冷氣！」、「把我孩子移到走廊上就好了！」翁明達則坦言，校方尊重家長意見，現階段收繳款狀況仍在規畫中，只要收款達85%，就足以負擔電費、租金，多餘款則存下來，應付冷氣突發狀況；除此之外，家長會也會去對話，有時也會有技巧的收，比如在天氣熱到不行時，家長會才發下繳費三聯單，往往能提升繳費意願。

翁明達說，按目前合約，類似分期付款的概念，等6年期一到，冷氣歸屬於家長會，家長會再捐贈冷氣給學校，但冷氣汰換年限是9年，未來要談續約或募款買斷冷氣，仍要由未來的校長跟家長會共同研議。