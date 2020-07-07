國中小學裝冷氣 南投教師：需要中央持續補助電費

行政院長蘇貞昌宣布全國國中小學全面裝設冷氣，南投縣基層教育人員相當振奮，認為行政院拿出魄力解決校園高溫酷熱問題，但也希望教育部能持續補助冷氣電費，否則光是冷氣費用會讓學校難以負擔。

南投縣教育處表示，南投縣169所國中小學，很早就落實節能減碳，是綠能績優生，已經有102所學校屋頂裝設太陽能板，南投縣初步估計，裝設冷氣機費用約10億元，南投縣財政收入有限，希望中央能提高補助級距。

林姓教師也說，最近高溫炎熱國中小學教室沒有冷氣，光靠電風扇無法降溫，學生揮汗上課相當辛苦，行政院願意裝設冷氣是好事。不過，未來冷氣電費也相當可觀，教育部表示會補助電費，但擔心補助只有一兩年，最後仍要有學校負擔，可能造成學校辦公費用不足，或是使用者付費由家長負擔部分電費，希望教育部能進一步說明。