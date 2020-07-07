桃市國中年底可「班班有冷氣」 校方憂基本電費跟著漲

近期高溫炎熱，沒有冷氣的教室悶熱難耐，孩子無法專心上課、教師也是教課狂流汗，對此桃園市「班班有冷氣計畫」已推出2年多，目前高中班級冷氣裝設率達100％，預計今年底國中部分會全部完成建置。

行政院長蘇貞昌今天表示，他兌現總統蔡英文的承諾，宣布全國中小學全速推動裝設冷氣。據桃園市教育局資料顯示，截至目前為止，桃園市高中班級已全數完成冷氣裝設，國小部分有4902班，完成裝設有942班，比率為19.21% ，國中部分有1969班 ，完成裝設有1405班，比率為71.35％ ，預計今年底國中會達到100%。

教育局指出，基於使用者付費，開冷氣產生的費用將由學生及家長支付，多數班級都設有計度器，可以衡量該向每位學生收取多少錢，至於基本電費則由校方支出。

桃園市有國小校方透露，目前教育局雖已請專業電機技師到校檢視電力狀況、評估用電，但在裝設冷氣前，因電源設備老舊需先進行改善工程，算一算需要花費200萬，但天氣太熱孩子已經忍不了，家長會也紛紛接到家長抱怨，決定自己籌款。

由於大部分學校皆和台電簽訂契約容量，有校方指出，天氣炎熱，使得開冷氣的班級增多，因契約容量有不是吃到飽，有一定限制，且超出契約容量還會被罰款，但若為避免超額被罰須而將契約容量提升，又會導致基本電費跟著調漲，雖然冷氣部分可以請學生使用者付費，但基本電費估計每月要多花2萬至3萬，學校只能勒緊褲帶想辦法向家長會募款、節約用錢。