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全台學校班班有冷氣 台東縣：電費由學生出有困難
台東縣教育處處長林政宏今天表示，台東環境特殊，全縣逾八成學校學生數不到百人，全縣國小班級總數675班，每班10人以下的班級有325班，約近一半，全班學生只有一至兩人的有58班，比率8%，近一，如果吹冷氣採使用者付費，市區每班幾人，偏鄉一人班級，兩者負擔差得很多。
林政宏表示，台東縣全縣國中小學若班班都裝冷氣，教室老舊電線抽換及加裝冷氣等硬體設備費用，至少粗估五億元，很感謝中央願框列預算，運用統籌分配稅款設算給地方，但加冷氣簡單，最大的問題後續電費支出。
他說，但若採使用者付費，由學生自費恐造成偏鄉學生家長負擔過重，可能會有學生家長放棄開放，對要開冷氣的學生又形成困擾。但全由政府支付又怕吃掉太多教育預算。
林政宏表示，冷氣電費如都由公家出，又怕吃掉教育預算，他建議教育部能台電協商，對學校用電可以非營利的角度，給予學校用電折扣，教育商擬定開冷氣的機制，避免浪費。
台東縣國小學生家長委員會指出，天氣愈來愈熱，支持政府能每間教室裝冷氣，讓孩子有好的學習品質；達仁鄉邱姓家長表示，「孩子班上只有3個人，要分擔電費，很吃重，實無力承擔，若要自費就乾脆不要開。」
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