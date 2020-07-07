補助各校裝冷氣 盧秀燕：若兩年全額補助她大大按讚

行政院長蘇貞昌今天上午宣布，全國中小學教室將在2022年夏天全面裝冷氣，預計裝設10萬台，經費約323億元，中央將分五級補助地方經費70%至90%不等。台中市長盧秀燕說，如果蘇院長可以在兩年內為台中各校裝冷氣，她要大大按讚！

盧秀燕指出，天氣很炎熱，學校裝冷氣非常必要。台中市學生數約40萬人，全國第二多，比台北市還多出一倍，如幫各級校裝冷氣經費龐大。

盧說，目前全市國中小裝冷氣經費還缺15億元，她上任後每年各偏1億，如果蘇院長能將心比心，補且學校改裝電力設施，安裝冷氣，她要為蘇貞昌大大按個讚。

盧秀燕表示，中央的前瞻建設經費應該多用在學校裝設冷氣，如果真如蘇院長所說，兩年內可以做到「全額補助」這她一定要按讚！

至於電力與維修部分，盧秀燕說不必操心，因台中市採取使用者付費，各校各班計時計費，各自決定何時開冷氣。台中市盤點各校電力系統必須先改裝，每間教室須裝兩台冷氣，總經費缺15億。

盧秀燕向蘇貞昌喊話「要快！」最好今年明年，最多不要拖過後年，為學校裝好冷氣。