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國中小裝冷氣 陳其邁允用靈活財政手段加速推動

中央社 / 高雄7日電

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁承諾國中小班班有冷氣，今天針對財政問題指出，不僅有方法，也有更靈活的財政手段要加速進行，至於電費的問題，將由中央、地方負責。

陳其邁上午到林園區西溪賜安宮參香受訪，針對昨天承諾要國中小班班有冷氣及有關國民黨市長補選參選人李眉蓁說，班班有冷氣於前市長韓國瑜任內就在做一事提出說明。

他說，他2018年參選市長的政見列入國中、小教室要有冷氣，因為這是原縣、市家長反映在夏天的下午1到2時因天氣炎熱孫子無法上課，這是解決的問題。他的政見比較不同的是因為迫切要加速推動，要用更靈活的財政手段，例如租賃或結合光電、綠能、綠建築的設計，一方面可分攤預算，一方面加速建置冷氣的時間，加快推動校園的冷氣政策。

他表示，在中央時也建議不管是冷氣機、電力設備或電力負擔，應考量到學生學習和健康的環境並全力支持；至於電費會由中央、地方負責。

民眾黨市長補選參選人吳益政今天接受廣播訪問指出，陳其邁在中央沒有幫高雄爭取到什麼。

陳其邁說，吳益政可能不了解，他於副院長任內幾乎三天兩頭就在協調橋頭科學園區，相關公共基礎設施及環評已同步進行，橋科預計明年底可以順利選地招商，尤其也接洽並會引進國際大廠。

陳其邁也說，2017年至今，中央補助高雄逾新台幣1700億元，捷運延伸到路竹、林園，國道10號到六龜，台86線延伸到內門都是國家級的重要建設。

至於治水工程也沒有怠忽，爭取拷潭排水、林園大排、永安排水北溝工程與各滯洪池的整建預算等，此外也討論中芸、汕尾漁港的疏濬工程。

陳其邁稍後還參訪汕尾國小風帆船隊，體驗風帆的樂趣。

陳其邁 吳益政

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