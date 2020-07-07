少子化衝擊嘉縣國小 教師介聘偏遠缺額逾百人

少子化衝擊，嘉義縣109學年度國小新生2673人，較108學年度減少481人，其中3所偏鄉小校招不到新生，5校僅1名新生；縣府教育處昨天完成國小教師介聘，介聘後，縣內教師缺額194名，偏遠地區佔138名，其中極偏、特偏地區缺額佔87名。

國小縣內教師介聘昨天在蒜頭國小統一辦理完畢，計143名教師申請介聘，成功介聘教師96名，成功比率67%，介聘後，縣內教師缺額194名，偏遠地區佔138名，其中極偏、特偏地區缺額佔87名，一般地區學校缺額計56名，後續由各校依高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法等相關規定辦理代理教師甄選作業。

通常教師介聘選填志願，大多不願意到平地學生人數多的大校，以及山區交通不便的偏遠學校；公教人員年改上路後，教師退休潮減緩，但偏遠、極偏、特偏地區的小校，正式教師長期無法補足，都由各校自行招聘代理教師。

為因應少子化衝擊，避免超額教師，教育處新學年將國中編班從每班30 人直接降至28人，總班級數仍比前一學年度少32班，國中小學生數逐年遞減中，國小學生數年年減少，教育處每年都檢會討因應。