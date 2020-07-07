嘉義市公立國中新生創近年新高 還有國中超額77人

嘉義市公立國中本月2到4日辦理新生登記，其中學校規模最大的民生國中預計招收21個班、一般生563位，卻有640名學生到校登記，成為嘉市唯一一所新生超額國中，民生國中雖然年年超額，但今年比例特高，嘉義市其他國中雖然沒超額，但多有增班現象。

市府教育處指出，今年國中小學全面裝冷氣，加上各校開創特色校定課程，都吸引學生就讀，加上疫情影響經濟面，選擇讀公立學校的學生也因此增多，往年各校大約招收7成，今年提升到8成以上，除了民生國中超額，南興、玉山、嘉義國中新生都各增一班，每班約28人。

市府今年訂定國中新生登記日含假日，讓上班族家長不需請假，便能到校登記，登記時間先後無關錄取與否，家長擇空擋帶戶口謄本、新生登記通知書等資料到校登記，即可完成手續。

民生國中校長陳明君表示，登記日一早就超過400名新生登記，還有許多年邁的祖父母帶孩子來，學校安排志工團紓解人潮，仍出現排隊人龍，家長們都希望能讓孩子擠進民生入學的窄門，順利就讀。

教務主任張仁澤表示，登記日第二天就額滿，會考成績再創高峰，可能是吸引家長一早就來排隊的主因。在少子化的浪潮下，民生國中卻年年學生超額，也是今年唯一新生班級數達20班以上的國中。

校方今天11時許邀請校外公正人士、家長代表、教師代表審查新生登記名單，未錄取學生將轉介到他校，下午4時公布名單。