討論課業改去7-11？ 世新學生控校方把研究室變K書中心

世新大學研擬把全校24間各系所獨立研究室，整併為10間研究生共用研究室，但不少研究生抗議，新研究室猶如「K書中心」，討論課業用的大長桌、藏書櫃都將消失；向校方反映後，總務長卻說「要討論可以去7-11討論」，斥責校方罔顧學生權益。校方則回應，已邀學生代表針對空間調整規劃討論。

世新大學近日以「調整並優化」空間為由，要把各系所獨立研究室，整併為共用研究室，藉此新增六大校級教學研究中心。但有研究生表示，校方「先斬後奏」，未邀請研究生代表參與會議，直到改建計畫決議、公文書出爐後，校方就立刻暗示學生清空研究室。

全校4個學院研究生組成「世新研究室空間自救會」，近日展開一連串抗議行動。日前有學生向世新大學校長吳永乾下跪，但吳回應「你不要再無理取鬧」隨即離開現場；世新社發所陸生張郁也指出，向校方陳情後，總務長指回應，要討論可以去7-11討論。

世新研究室空間自救會今天再度於校門口舉行記者會，高喊「規劃要協商、空間要獨立、資訊要公開」等口號，現場上演行動劇，反對校方黑箱廢除研究室。

世新大學新聞系碩士生陳怡岑表示，總務處6月19日突然公告要調整校內空間，要求研究生2周內清空研究室物品，系所事先都不知情。研究室是研究生的學習空間，卻不讓研究生參與討論，也不召開公聽會，批評學校「難道不是黑箱嗎」。

世新大學社會發展所碩士生陳俊酉則說，根據校方規劃，原研究室約可容納20至30人，且有足夠空間供學生互動、討論課業；但新的研究空間變成K書中心，可容納70至80人，但每人桌面只有約70公分寬，沙發及討論圓桌則位於走道上，形同路障，不解為何「每學期繳5、6萬元的學費，只配使用這樣的研究室」。

世新研究室空間自救會表示，研究生已發起連署，訴求保留獨立研究室，且要求校方公開空間改建決策與工程相關資料，短短一周有600人響應，超過全校研究生人數的1/4，但校方至今仍忽視學生意見。

對此，世新校方回應，此次空間調整是為有效利用學校有限的空間資源，調整方案原本包括增設23個教師研究室、6大教學研究中心及4大院級研究生自修室，經部分研究生提供意見後，學校規劃在現有研究生教室及各大樓會議室之外，增設8個研討室，提供討論課業的空間。

世新校方也說，為回應部分研究生的疑慮，學校已於6月29日召開說明會，邀陳情學生代表參與，並於7月1日召集相關單位主管、各院院長及學生代表，針對空間調整規劃及學生訴求報告及討論，並於7月3日將相關資料與回應提供給陳情學生參考了解。

但世新大學學生會表示，雖校方7月1日有邀請學生會參與空間規畫說明會，但研究生沒有學生會的選舉及被選舉權，「學生會無法代表研究生」，學校強行把學生會當作研究生代表，根本是漠視研究生意見。