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蘇揆承諾2年內中小學全面裝冷氣 教團：高中也應納入

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今上午宣布，政府將在兩年內先改進中小學的電力系統，再全面加裝冷氣。圖／取自蘇貞昌臉書粉絲專頁
行政院長蘇貞昌今上午宣布，政府將在兩年內先改進中小學的電力系統，再全面加裝冷氣。圖／取自蘇貞昌臉書粉絲專頁

行政院長蘇貞昌今上午宣布，政府將在兩年內先改進中小學的電力系統，再全面加裝冷氣，全教總對此表達肯定，並建議高中教室也一併納入。他們也說，電腦和網通設備也是未來學習趨勢，因此電力需求規畫應加以納入，並同時改善網路設備。

全教總表示，他們兩年前就開始主張將冷氣納入學校的基本設備，並於總統大選時向各總統候選人提出中小學裝設冷氣問題，也得到蔡英文總統的肯定。但政府改善冷氣設備的經費、時程遲遲未說明，全教總上月到行政院門口陳情，要求蘇貞昌立刻具體說明冷氣改善方案。

而後，行政院釋出五年內改善的說帖，全教總理事長侯俊良表示五年太慢，最遲應於三年內全面裝設。針對今天蘇貞昌的公告內容，全教總對行政效率表示肯定。

全教總 行政院

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