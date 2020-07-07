關西國中棒球隊趙佳誠 獲選U15世界盃少棒中華隊國手

新竹縣關西國中棒球隊參加2020華南金控盃全國青少棒錦標賽榮獲得第7名，其中趙佳誠因表現特別出色，因而被選訓委員相中，獲選2020第20屆U15世界盃青少棒中華隊國手，並在中華隊中擔任外野手，即將在下半年接受集訓，準備前往墨西哥為國爭取榮耀。

趙佳誠是五峰鄉賽夏族人，2017年就曾代表新竹縣少棒聯隊參加國內U12世界盃少棒國手選拔賽脫穎而出，順利入選第4屆世界盃少棒的國手，並榮獲大會投手獎。

從國小5年級開始，趙佳誠就加入了上館國小棒球隊，一路在教練及家人的支持下不斷努力，趙佳誠的媽媽也不斷叮嚀他「站在投手就要大膽投出去，相信你的外野手！」讓他面對每一次上場時刻，都能認真全力以赴。

關西國中棒球隊教練田家安表示，這次全國青少棒國手選拔賽，以單一球隊組隊方式，面對19縣市聯隊青少棒菁英，趙佳誠在比賽過程中表現沉穩優異，作為先發投手總能為隊伍奪分，因此獲得中華民國棒球協會青少棒選訓委員青睞入選國手。

趙佳誠在關西國中棒球隊期間，主要接受專項式棒球訓練，一年級時擔任外野手加強手臂，二年級時開始擔任投手，讓棒球隊榮獲2019年高雄港都老四川盃全國青少棒錦標賽冠軍、107學年度教育部全國青少棒硬式棒球聯賽亞軍，個人成就部分也榮獲2019年高雄港都老四川盃全國青少棒錦標賽打擊獎第1名及2019年中信盃全國青少棒錦標賽投手三振王。