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走出象牙塔！教育部USR計畫第2期 接軌SDGs列審查要件

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
教育部鼓勵大學走出象牙塔，補助大學實踐社會責任（USR）。教育部表示，第二期（109至111年）計畫，把接軌「聯合國永續發展目標」（SDGs）列為計畫審查要件，引導大學與世界接軌、增進國際能見度，共計核定97所大專校院共217件計畫。報系資料照
教育部鼓勵大學走出象牙塔，補助大學實踐社會責任（USR）。教育部表示，第二期（109至111年）計畫，把接軌「聯合國永續發展目標」（SDGs）列為計畫審查要件，引導大學與世界接軌、增進國際能見度，共計核定97所大專校院共217件計畫。報系資料照

教育部鼓勵大學走出象牙塔，補助大學實踐社會責任（USR）。教育部表示，第二期（109至111年）計畫，把接軌「聯合國永續發展目標」（SDGs）列為計畫審查要件，引導大學與世界接軌、增進國際能見度，共計核定97所大專校院共217件計畫。

教育部高教深耕計畫，首度設置「大學社會責任實踐計畫」，以每案一年最高一千萬元、兩年為一期，補助大學成為社會創新的智庫。

教育部近日公布第二期核定計畫，且為引導大學投入國際場域，各大學USR計畫皆要連結與屬性相近的17項SDGs指標，例如「消除貧窮」、「糧食安全」、「高品質教育」、「兩性平等」、「永續能源」等。

例如台科大USR計畫「無國界行動工程師培育」，連結SDGs的「永續城市與社區」指標。國際師生團隊投入印尼、越南偏鄉，透過實作改善社區基礎設施，培育新一代優質工程師，進而達到居住永續安全、學校永續教育、社區永續發展的目標。

中央大學USR計畫「桃海三生－型塑桃園海岸環境與人文發展永續共生」，則連結「因應氣候變遷行動」指標連結，解決桃園海岸面臨環境保護與經濟開發的兩難，讓海岸環境與社區永續，引導青年回流創業生根，推動地方創生。

台大日前也公布該校首本USR報告書。校長管中閔表示，該校USR計畫涵括醫療研究、公共衛生、食品安全、食農教育、長照服務、智慧城市、能源轉型等領域。台大也深入全台各地，甚至是東南亞、非洲等地，例如公衛學院學生遠赴非洲馬拉威，研究瘧疾；台大醫院團隊協助降低南美洲瓜地馬拉新生兒疫病感染率。

教育部表示，USR計畫邁入第二期，「接軌SDGs指標」也被列為計畫審查要件之一，以引導大學與世界對接，培養具國際視野及移動力的人才。USR第二期計畫共計核定97所大專院校217件計畫。

教育部 台大醫院 非洲

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