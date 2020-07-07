尹衍樑不滿陽明交大合校！10億捐款喊卡 陽明大學回應了

陽明大學與交通大學推動合校案，今天傳出陽明大學校長郭旭崧「黑箱併校」。陽明大學今天上午也聲明回應，合校依民主程序，過程透明公開，並無黑箱作業。

陽明交大合校案已送達行政院，今天有媒體報導指校方有黑箱作業疑慮。且擁有陽大、交大和清大榮譽博士學位的潤泰集團總裁尹衍樑，也因無法理解合校的目的，原預期每年贊助陽明醫學院一億元的基礎醫學研究經費，第一年一億元到位後就喊卡。

對此，陽明大學表示，學校尊重言論自由，並尊重校友對母校的關心，但對於質疑合校未經民主程序隱射黑箱等不實言論，校方已委請律師，如有損及校譽將採進一步法律行動。

陽明大學指出，自2018年重啟合校討論，皆秉持公開透明原則，不僅有教師會代表與學生代表參與，重要事項亦邀請校友會列席，所有會議紀錄皆公開上網，期間並召開至少7次公聽會與說明會，並透過錄影直播供師生校友參與，媒體也能直接觀看直播。對於部分校友因公務繁忙無法參加而有所誤解，校方深表遺憾。

陽明大學提到，合校是重大事項，校務會議依民主程序，除2018年9月26日校務會議討論，啟動合校採記名表決以示負責外，包含選擇合校優先對象、通過合校意向書、通過合校計畫書等重大事項皆採無記名投票。報導指稱「合校計畫書不給師生過問 全都校長說了算」是錯誤訊息，特此澄清。