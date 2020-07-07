用完了會通知 宜蘭成功國小的洗手乳地圖拿下全國金牌

全國科技教育創意實作競賽，宜蘭縣勇奪1金1銀1銅，其中，成功國小研發「校園洗手乳地圖」拿下金牌，研發動機是學生觀察到，公共洗手台的洗手乳使用，還要人力巡視，若發現用完再補充，效率不高且耗費人力，為此，學生撰寫電腦程式，結合電路板及物聯網功能，開發完成「校園洗手乳地圖」，若洗手乳用完，會顯示在校園地圖上，並發出通知，提醒直接到缺少洗手乳的地方添加，節省人力，用科技解決問題，改善生活。

全國科技教育創意實作競賽是全國最大規模也是最高層級的國家競賽，宜蘭縣去年獲得1銀1銅3佳作的佳績，今年宜蘭縣代表隊有5隊通過初賽的篩選，決賽中，再創佳績，獲得1金1銀1銅。

獲獎的隊伍中，成功國小「校園洗手乳地圖」獲金牌（國小組/資訊科技應用組），國華國中「I-JUMP」獲得銀牌（國中組/資訊科技應用組），竹林國小「風電好好玩」獲得銅牌（國小組/機電整合組）。

榮獲最高榮譽金牌的成功國小作品「校園洗手乳地圖」，應用物聯網，學生自行撰寫電腦程式，結合電路板及物聯網的功能，開發系統，若是校園裡的公共洗手台洗手乳用完，將會在學務處電腦上校園地圖的畫面發出洗手乳用完的通知，就可以直接到缺少洗手乳的地方添加，節省每天到校園各處巡視添加洗手乳的人力。

縣政府表示，學生們從日常生活發現問題，找出解決問題的流程、步驟，透過邏輯思維、設計思維，同理心的觀察，運用課堂所學透過不斷討論與改進，最終完成作品解決問題改善生活，這就是宜蘭科技教育想教給學生的能力，也是宜蘭腳踏實地確實落實科技教育的證明。

宜蘭縣長林姿妙今天在縣務會議上，表揚獲獎學生。林姿妙感謝各校的老師平日指導學生參與競賽，無論是課後或是假日都無私的辛勤付出，並表示，未來宜蘭縣政府將會繼續扮演宜蘭縣科技領域師生們的後盾，為縣內科技領域的落實奠定更寬更廣的基礎。