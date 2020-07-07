學習歷程上傳率 明星私校平均98％高於建中北一女

108學年起高中生要建置「學習歷程檔案」，每學年須上傳至多六件學習成果到教育部平台，攸關未來升學成績。國教署近日釋出上學期全台高中生預先上傳情形，明星私校如再興、延平高一生平均上傳率達九成八，完工作品數早已高於規定上限；明星公校如建國中學上傳率僅八成八。

私校指出，每學期都上傳一定件數，將來有更多元的選擇，鼓勵學生積極投入。公校則認為，學生這一學年結束上傳即可，作品也不必傳太多，依教育部規定即可。

按規定，學習歷程應建置項目包括基本資料、修課紀錄、學習成果、多元表現四項。「學習成果」要經教師認證，學生可上傳多件作品，再由各校每學年挑選至多六件到教育部平台；「多元表現」每學年至多挑選十件上傳。

國教署統計各校學生上傳學習成果情形，明星私校如薇閣、再興、東山、延平等校上傳率都達九成八，高於建中的八成八。私校生平均上傳件數也在七到九件之間，高於公校的四到六件。

延平高中教務主任馬根善表示，校方要求每名學生每學期上傳三件學習成果，他們認為課程作品「有備無患」，比如某生到高三才決定念牙醫，突然發現沒有美術課成果，升學恐扣分。每學期都上傳一定件數，將來才有更多元的選擇。該校也鼓勵家長和導師一起扮演督促學生的角色，積極投入學習歷程建置。

馬根善也說，延平為充實大家的資料，開設符合大學各學群的選修課程，開課總數也高於教育部要求。另也替學生規畫社團等課後活動，推薦相關營隊，充實學習歷程中的多元表現內容。

建國中學校長徐建國則說，教育部規定的是上傳上限而非下限，學校只會提醒學生不要傳太多。高雄女中校長林香吟分析，私校有招生需求，衝數量之下上傳率自然高。公校則按部就班處理，要求學生在這一學年結束上傳即可。但雄女會特別請學生留意對於上、下學期對開的課程，因為這些課如果上學期沒修，下學期就修不到，修課時應列入優先排序。

負責建置國教署學習歷程檔案資料庫的暨南大學教授洪政欣說，雖然目前上傳率有高、有低，但最後勾選上傳的件數有上限，學習歷程重質不重量。他也說，每個學校都代表一個品牌，若真的有私校直接替學生打造完美的學習歷程，而非讓學生自己完成，都能從學生進大學後的表現看出來。

高中生上傳學習歷程，各大學校系也同步規畫學習歷程審查流程，提升審核信效度。洪政欣分析，最多校系擬重點審查學生的反思心得，如何用1000字左右的篇幅敘述分析自己的高中三年學習表現及優勢，將是重要功力。學習歷程資料庫也正開發模擬系統，讓學生高一、高二就能預寫心得反思，做為暖身練習。另外，每件學習成果和多元表現都可撰寫100字的內容簡述，未來「用100字吸引教授」也重要。