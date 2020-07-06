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提升學生基本學力基礎 台東縣首辦國中小期末共同評量

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣今年首辦「學生期末共同評量」今天起登場，全縣110所國中小學同步舉行。記者尤聰光／翻攝
台東縣今年首辦「學生期末共同評量」今天起登場，全縣110所國中小學同步舉行。記者尤聰光／翻攝

台東縣今年首辦「學生期末共同評量」今天登場，全縣110所國中小學同步舉行，4天時間考國語文、英語文、數學、自然科及社會科等5大考科。教育處長林政宏表示，透過評量檢視教學目標與學生實際學習。

林政宏說，這是首次辦理學生期末共同評量，透過評量期望教師藉由參與這次命題過程至學生參加評量後所得成績，檢視教學目標與學生實際學習情形是否有落差，未來，藉以調整教學策略及評量方式，形成正向循環。

此評量全縣共有22所國中及88所小學參與，參與年級為國小3至5年級和國中7、8年級，評量科目為國語文、英語文、數學、自然科及社會科等5大考科，評量試題由各校教師命題，輔導員協助修題，評量時間從今天起至9日止。

林政宏說，此評量不增加學校額外行政作業，且學校於評量後，如發現學生成績有落後情形，可及時辦理輔導補救措施，並提供補考機制，維護學生學習權益，同時學生成績將妥善運用、分析，據此擬訂、調整相關政策，合理分配教學資源，維持全縣學生基礎學力。

「學生期末共同評量」是縣長饒慶鈴於今年施政報告的教育政策之一，為符12年國教精神，鼓勵學校的評量方式除紙筆測驗外，能使用檔案評量、實作評量等方式落實多元評量，目的讓學校教會學生，而不是教完就好。

台東縣政府教育處長林政宏（右）檢視評量試題拆封作業。記者尤聰光／翻攝
台東縣政府教育處長林政宏（右）檢視評量試題拆封作業。記者尤聰光／翻攝

饒慶鈴 台東

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