竹縣推品德教育融入課程 85所校內設禮義廉恥標語

新竹縣政府積極推動品德教育，2017年與華夏社會公益協會共同簽訂推動品德教育計畫方案，並成立品德教育輔導團，鼓勵各校以多元方式強化品德教育議題融入教學，計畫已實施2年多，今天在安興國小舉辦15所學校推動的初步成果展。

縣長楊文科表示，培育學生品德教育相當重要，也是新課綱核心素養之一，去年議會建議將「禮、義、廉、恥」作為品德教育核心價值，教育處立刻著手規劃，至今已有85所校園內設置禮義廉恥標語，並透過品德教育輔導團，讓學生在日常生活環境中，潛移默化培育良好的品德。

品德教育核心推動學校之一的安興國小，「禮、義、廉、恥」標語也特別以孔子、關羽、包拯、周處作為代表形象，透過歷史人物背景故事，讓孩子們更好了解其含意。

新竹縣政府積極推動品德教育，2017年與華夏社會公益協會共同簽訂推動品德教育計畫方案，今天在安興國小舉辦15所學校推動的初步成果展。記者陳斯穎／攝影

教育處長楊郡慈表示，教育處在108學年度成立品德教育輔導團，協助學校品格教育課程研發、教學、師資培育，並融入學校行政措施、課程、教學策略、資源整合、校園環境等方面，今天展示15校初步成果，未來更有計畫性的規畫，推廣到全縣其他學校。

安興國小校長齊宗豫說，學校固定每周四晨光時間，老師利用書籍、繪本說故事等方式，增進學生認知，有些學校則走入社區，讓孩子與長者互動、打掃服務等，或辦理食農課程探索體驗等，深耕學生尊重生命理念。