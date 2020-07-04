「世界教室」養成國際移動力

中金院海外微留學育才有成 助「快速通關」金融界

因應世界數位人才爭奪戰，中信金融管理學院(簡稱中金院)超前佈署，積極培育國際智慧金融家，連續三年辦理「海外微留學」計畫，今年遴選三名菁英生九月前往名列日本「東京難關私大」(意指非常難考的私立大學)之一的法政大學展開微留學，產學合作夥伴中國信託亦將提供三人「2021年儲備幹部計畫」快速通關資格，取得明年面試的機會，有機會畢業即加入中信大家庭。

中金院第三屆海外微留學的3名菁英生將在9月出發，前往日本名校法政大學微留學。 中信金融管理學院 提供

「國際力」成為中金院學生基本功強化學生養成全球移動力，中金院與美國賓州大學華頓商學院、法國雷恩商學院、日本早稻田大學等歐美亞洲45所世界知名大學校際合作，每年擇優全額贊助學生進行海外見習或微留學，透過long stay及移地學習，超過三成學生畢業前已具備國際視野，讓「國際力」成為學生的基本能力。

李佳穎是中金院第一屆獲全額贊助，前往美國賓州大學華頓商學院微留學的四名菁英生之一，去年畢業後成為中國信託儲備幹部（MA），今年順利晉升，躋身年薪百萬的基層主管接班梯隊；另一名菁英生劉政宏則錄取信用分析人員（ACM）。第二屆微留學生劉威崙因為疫情衝擊提早返台，透過線上完成柏克萊分校課程，取得結業證書，今年錄取了中國信託信用分析人員（ACM）。

站上世界舞台 學生看見更多可能「謝謝學校提供全額獎學金，支持我到美國完成夢想。」第二屆海外微留學菁英生廖佑琪、陳雋中，去年前往美國加州大學柏克萊分校Haas商學院就讀，廖佑琪分享修讀的Global Access Program，都是擁有不同學術背景的國際生，彼此於課堂討論時交流各方觀點，聽見不同的聲音，有助於開拓視野與思考。陳雋中表示，認識來自世界各地不同文化背景的同學，帶給他更多從課堂上學不到的東西與啟發，透過社交拓展國際視野，是他最珍貴的收穫。學成回國的兩人透過中金院的協助，今年將前往日本早稻田大學資訊生產系統研究所攻讀碩士，廖佑琪的數據研究經歷獲得早稻田大學Reserved Scholarship for Successful International Examinees獎學金，陳雋中則取得北九州學術研究都市獎學金的贊助，留學經驗橫跨美日，已具備超強國際移動力。

所有夢想以世界為舞台的青年學子，都能加入中信金融管理學院國際菁英育才的行列。單獨招生即日起至8月14日受理報名申請。考生備妥書審資料並檢附學測、統測或指考成績即可申請，免收報名費。詳細內容可至中金院官方網站 www.ctbc.edu.tw 查詢，或致電中金院招生中心06-2870223洽詢。

中金院第二屆海外微留學廖佑琪(左)、陳雋中(右)於美國加州大學柏克萊分校Haas商學院完成學業後，今年將前往日本早稻田大學資訊生產系統研究所攻讀碩士，繼續在世界舞台自我挑戰。 圖／中信金融管理學院 提供