快訊

英國公布入境豁免名單10日起生效 台灣名列其中

「世界教室」養成國際移動力

文 / 中信金融管理學院 提供

中金院海外微留學育才有成 助「快速通關」金融界

因應世界數位人才爭奪戰，中信金融管理學院(簡稱中金院)超前佈署，積極培育國際智慧金融家，連續三年辦理「海外微留學」計畫，今年遴選三名菁英生九月前往名列日本「東京難關私大」(意指非常難考的私立大學)之一的法政大學展開微留學，產學合作夥伴中國信託亦將提供三人「2021年儲備幹部計畫」快速通關資格，取得明年面試的機會，有機會畢業即加入中信大家庭。

中金院第三屆海外微留學的3名菁英生將在9月出發，前往日本名校法政大學微留學。 中信金融管理學院 提供
中金院第三屆海外微留學的3名菁英生將在9月出發，前往日本名校法政大學微留學。 中信金融管理學院 提供

「國際力」成為中金院學生基本功
強化學生養成全球移動力，中金院與美國賓州大學華頓商學院、法國雷恩商學院、日本早稻田大學等歐美亞洲45所世界知名大學校際合作，每年擇優全額贊助學生進行海外見習或微留學，透過long stay及移地學習，超過三成學生畢業前已具備國際視野，讓「國際力」成為學生的基本能力。

李佳穎是中金院第一屆獲全額贊助，前往美國賓州大學華頓商學院微留學的四名菁英生之一，去年畢業後成為中國信託儲備幹部（MA），今年順利晉升，躋身年薪百萬的基層主管接班梯隊；另一名菁英生劉政宏則錄取信用分析人員（ACM）。第二屆微留學生劉威崙因為疫情衝擊提早返台，透過線上完成柏克萊分校課程，取得結業證書，今年錄取了中國信託信用分析人員（ACM）。

站上世界舞台 學生看見更多可能
「謝謝學校提供全額獎學金，支持我到美國完成夢想。」第二屆海外微留學菁英生廖佑琪、陳雋中，去年前往美國加州大學柏克萊分校Haas商學院就讀，廖佑琪分享修讀的Global Access Program，都是擁有不同學術背景的國際生，彼此於課堂討論時交流各方觀點，聽見不同的聲音，有助於開拓視野與思考。陳雋中表示，認識來自世界各地不同文化背景的同學，帶給他更多從課堂上學不到的東西與啟發，透過社交拓展國際視野，是他最珍貴的收穫。學成回國的兩人透過中金院的協助，今年將前往日本早稻田大學資訊生產系統研究所攻讀碩士，廖佑琪的數據研究經歷獲得早稻田大學Reserved Scholarship for Successful International Examinees獎學金，陳雋中則取得北九州學術研究都市獎學金的贊助，留學經驗橫跨美日，已具備超強國際移動力。

所有夢想以世界為舞台的青年學子，都能加入中信金融管理學院國際菁英育才的行列。單獨招生即日起至8月14日受理報名申請。考生備妥書審資料並檢附學測、統測或指考成績即可申請，免收報名費。詳細內容可至中金院官方網站www.ctbc.edu.tw查詢，或致電中金院招生中心06-2870223洽詢。

中金院第二屆海外微留學廖佑琪(左)、陳雋中(右)於美國加州大學柏克萊分校Haas商學院完成學業後，今年將前往日本早稻田大學資訊生產系統研究所攻讀碩士，繼續在世界舞台自我挑戰。 圖／中信金融管理學院 提供
中金院第二屆海外微留學廖佑琪(左)、陳雋中(右)於美國加州大學柏克萊分校Haas商學院完成學業後，今年將前往日本早稻田大學資訊生產系統研究所攻讀碩士，繼續在世界舞台自我挑戰。 圖／中信金融管理學院 提供

中信金融管理學院官方網站：www.ctbc.edu.tw

相關新聞

稻江在學生「原校畢業」有望 教育部籲：先停招後停辦

稻江管理學院日前無預警宣布停辦，引發學生、家長上街抗議。高教工會今天指出，教育部7月1日已退回稻江學院停辦計畫，意即該校...

大逆轉！教部撤回稻江停辦計畫 令「正常辦學」創首例

稻江管理學院日前無預警宣布停辦，在校學生籌組「稻江學生自救會」，指校方在教育部尚未核准稻江停辦計畫，稻江董事會就違法偷跑...

稻江停辦計畫遭教部退回 代理校長：非駁回停辦 立場不變

嘉義縣稻江科技暨管理學院5月無預警宣布，8月停招、停辦，師生一個不留，百餘名學生組自救會，要求原校就讀畢業，上月接連到學...

國中會考明天寄成績志願選填難決定怎麼辦 參考建議

國中升高中職免試入學會考明天（5日）寄發成績單，朝陽富元教育公司指出，桃園區今年2萬1801人報考，雖然比去年少了近10...

教育部退回稻江學院停辦計畫 工會盼接管董事會

教育部近日發函，退回稻江科技暨管理學院的停辦計畫，要求維持正常辦學，維護學生受教權。高教工會表示，師生抗爭取得階段性勝利...

境外生返台人數破百 大學校長籲加速開放

教育部開放13國共2242名境外應屆畢業生返台，截至昨晚已有145人入境，總計272名境外生申請返台獲准。今天再增52人...

申請不如預期？準公幼簽約截止日延期

為擴增平價教保服務量，教育部邀私立幼兒園簽約成為準公共化幼兒園，這學期簽約截止日原訂六月卅日，國教署昨表示延到七月十五日。國教署組長王慧秋說，延期是因為有私幼反應來不及辦理，不過有私幼業者認為，準公幼上路兩年「還有人不熟流程？」可能是簽約狀況不如預期才延期。

申請踴躍或不如預期？準公幼簽約截止日延長15天

為擴增平價教保服務量，教育部邀私立幼兒園簽約成為準公共化幼兒園，這學期簽約截止日原訂6月30日，國教署今天表示延到7月1...

罰不怕！北市華盛頓幼兒園 再爆超收百餘人

台北市內湖區華盛頓幼兒園6月初才因超收64人被罰近20萬，教育局要求1個月內限期改善，近日再有家長爆料幼兒園超收人數破百...

應屆畢業境外生來台 香港生多數希望留台工作

根據教育部的統計，預估今天將有82名應屆畢業境外生入境，是開放以來人數最多的一次，台灣自由的步調及生活環境，讓多數香港學...

幫QQ！沒愛、沒錢、沒夢想～大學畢業生被迫長大的十大悲情煩惱

炎炎夏日又來到了鳳凰花開、畢業生傾巢而出的季節，不管是從哪個階段畢業，都是為人生開啟新冒險——當然囉！陌生的環境總是讓人又愛又怕的，尤是大學生，畢業後就要從學生轉職成社會人士，那種轉變比放開媽媽的手走進幼稚園還要更加沈重。

新北學校花400萬換好線路 卻沒錢買冷氣吹

天氣炎熱也讓學校裝設冷氣問題備受討論，新北市議員陳啟能指出，蘆洲國中重新配置電氣線路就花400萬元，更新後卻沒錢買冷氣，...

熱門新聞

109大學指考 各科試題與解答

109指考 物理試題與解答（含非選）

指考物理／7年來最難！ 考「補習班補不出來的能力」

109指考 化學試題與解答（含非選）

指考生物／一中生喊難！ 素養命題多、不是課本敘述方式

又一女中走入歷史！ 北市「靜修高中」揭新牌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。