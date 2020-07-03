稻江停辦計畫遭教部退回 代理校長：非駁回停辦立場不變
嘉義縣稻江科技暨管理學院5月無預警宣布，8月停招、停辦，師生一個不留，百餘名學生組自救會，要求原校就讀畢業，上月接連到學校及教育部抗爭。教育部今天宣布，7月1日已退回該校停辦計畫，意即稻江須繼續正常辦學。
代理校長洪大安說，教育部針對董事會所提停辦計畫，因為對於溝通程序有疑慮，所以先退回停辦計畫書，並非駁回。因此董事會的立場不變，會針對教育部來函有疑慮地方釋疑釐清，再報停辦計畫，也希望教育部能儘早核定停辦。
教育部針對學生採取差異化處理，針對部分學生訴求原校畢業，希望學校先停招後停辦方向規畫；然而針對希望教育部安置的學生，請學校進行評估如有提前安置學生的需求，將評估結果函復教育部。
學校已針對大多數希望安置的學生，函復教育部，希望教育部能儘早啟動安置作業，讓多數希望安置的學生能儘早安置到就近縣市入學，這也是多數學生的訴求。
對於少數部分希望原校畢業的學生，校方會秉持教育部的原則，在確保教學品質以及維護學生受教權之下，正常辦學，因此不再有校外上課，密集上課以及調補課異常情形，校方也會要求教師與學生正常到校本部上課。
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