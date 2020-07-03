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稻江在學生「原校畢業」有望 教育部籲：先停招後停辦
稻江管理學院日前無預警宣布停辦，引發學生、家長上街抗議。高教工會今天指出，教育部7月1日已退回稻江學院停辦計畫，意即該校要繼續正常辦學。教育部稍後也證實，指稻江「校內溝通程序確有疑慮」，而決議退回該校停辦計畫，後續將朝向「先停招後停辦」方式，以回應在校生「原校畢業」的訴求。
教育部表示，5月28日稻江科技暨管理學院把停辦計畫報送教育部。6月12日教育部至該校進行教職員工生座談，發現該校校內溝通程序有疑慮，例如無法確實反映師生意願、部分教職員工對自身權益未充分了解，以及學生對於接受安置的意見有分歧等，因此7月1日退回該校停辦計畫。
教育部也說，因有學生訴求「原校畢業」，因此呼籲該校朝「先停招後停辦」的方向規劃。
但也有學生認為，停辦或停招均會影響其權益，盼教育部進行安置。對此，教育部要稻江校方評估是否有請教育部協助提前安置學生的需求。但在評估期間，學校務必正常辦學，以維護學生受教權益。
全國私校工會理事長尤榮輝表示，教育部朝向「先停招後停辦」，是循亞太苗栗亞太創意技術學院停辦案作法，也就是學校要繼續辦學，等到學生都畢業了再提出停辦計劃。至於停招方面，稻江學院可申請110學年度全面或部分系所停招，但仍要經教育部核准後才能停招。
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